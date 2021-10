Anna Tatangelo, i veri motivi che hanno portato alla rottura con Gigi D’Alessio: i fan sono rimasti a bocca aperta

Se Gigi D’Alessio si mostra più che sereno accanto alla nuova compagna Denise Esposito, che presto lo renderà papà per la quinta volta, anche la Tatangelo non è affatto da meno. Poche settimane fa, la cantante era apparsa sui social assieme al nuovo compagno Livio Cori, con il quale la sintonia sembra alle stelle.

Ciò nonostante, moltissimi fan non si sono ancora rassegnati alla rottura tra l’artista di Sora e l’ex compagno, che è stato il grande amore della vita di Anna. La cantante, che ha sempre cercato di mantenere il massimo riserbo in merito alla rottura, non ha potuto evitare di raccontare la verità nei dettagli. Quello che è emerso è davvero sconvolgente.

NON PERDERTI ANCHE —> Belen Rodriguez, un collega la smaschera: “Mi ha visto sotto”. La scena imbarazzante

Anna Tatangelo, il retroscena della separazione: “Perché ho lasciato Gigi”

View this post on Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

NON PERDERTI ANCHE —> Annalisa, “energie saffiche” con Rose Villain: i fan apprezzano – VIDEO

La rottura tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio ha lasciato profondi strascichi nella vita della cantante. La bellissima 34enne, che inizialmente non parlava volentieri della separazione dal suo storico compagno, ha recentemente fatto delle confessioni davvero clamorose. “Ho fatto le valigie, lui non mi ha fermata“: queste le parole con cui la Tatangelo ha lasciato intendere di esser stata proprio lei a porre fine all’unione.

Le motivazioni che hanno allontanato Anna e Gigi, a detta dell’artista, sono di natura caratteriale. La Tatangelo ha infatti ammesso che, negli ultimi tempi, la sintonia tra lei e D’Alessio era essenzialmente svanita: “Litigavamo sempre più spesso ed andavamo a letto senza dirci una parola“. Un rapporto, quello tra la cantante e il partenopeo, che dopo 14 anni era ormai giunto al capolinea. Ad Anna e Gigi non rimase altro che un’unica soluzione: quella di interrompere definitivamente la relazione.

Ad unirli indissolubilmente, tuttavia, è l’amore per Andrea, il figlio della coppia nato nel 2010. Anna, innamoratissima del bambino, non ha mai messo in discussione l’ex compagno nel suo ruolo di padre. Per lei, D’Alessio rappresenta il meglio per Andrea.