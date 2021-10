Anna Tatangelo stuzzica i fan su Instagram con irresistibile seduzione. La cantante a letto indossa solo una camicia, sguardo penetrante: pazzesca

A soli 34 anni vanta una carriera ventennale nel mondo della musica, 8 album in studio, 13 tournée e oltre una decina di partecipazioni televisive degne di nota, ma Anna Tatangelo è molto altro.

Punto di riferimento per gli innumerevoli fan, la cantante è apprezzata anche a livello umano, seguita a tal punto da rappresentare una vera e propria ispirazione. Un’influenza che rispecchia sui social, dove totalizza il numero di 1,8 followers, che vengono costantemente conquistati da ogni suo post. Modello di stile in continua evoluzione, non manca di regalare agli utenti piacevoli visioni, con look sempre inaspettati e di tendenza.

Condivide su Instagram contenuti personali e professionali, con l’immancabile dose di sensualità che rende ancora più intrigante la sua proposta. L’ultima serie di scatti pubblicata dalla cantante supera persino il suo standard, per un’apoteosi di seduzione. A letto senza veli sfodera le curve procaci, ed è tripudio di like.

Anna Tatangelo, sensualità in camicia

Il 2021 rappresenta anno di svolta per la vita professionale di Anna Tatangelo, che raggiunge forse l’apice della sua carriera con nuovi inaspettati risvolti. A partire dalla sua avventura come conduttrice nel programma di Canale 5 “Scene di un matrimonio” che torna in in onda dopo 6 anni dalla sua interruzione, nell’importante fascia televisiva del sabato pomeriggio.

Ma l’anno in corso è anche lo stesso che segna l’uscita del suo ultimo progetto “Anna zero“, che delinea definitivamente la metamorfosi musicale della cantante, giunta in uno scenario decisamente più urban. Cambiamento perfettamente riassunto dall’autocitazione presente nel suo ultimo post, prelevata dall’omonimo brano dell’album, che recita: “Ha tolto i tacchi a spillo quella principessa“.

La serie di foto associata all’enigmatica frase concretizza il concetto attraverso il look, che al posto dei tacchi a spillo vede un paio di calze firmate Nike, anche se lo sguardo dello spettatore non può che concentrarsi su altro. In una posa decisamente sensuale, la conduttrice si lascia ritrarre a letto quasi senza veli, per la precisione indossando solo una camicia che svela il suo corpo perfetto.

Lo sguardo è penetrante per l’estasi del web, che si inchina davanti alla sua straordinaria bellezza: “Sei una dea scesa sulla Terra“, “Sempre più sensuale“, “Sempre stupenda“.