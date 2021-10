Antonella Mosetti, anche oggi sexy più che mai su Instagram: i gossip su di lei non si fermano, tutti parlano di lei!

Antonella Mosetti è una nota showgirl italiana, diventata famosa negli anni ’90 dopo essere stata una delle ragazze di “Non è la Rai”. Recentemente l’abbiamo vista alla conduzione di “Paperissima sprint”, “Casa Raiuno” e “La domenica del villaggio”. Nonostante abbia quasi 50 anni Antonella vanta un fascino davvero particolare, che riesce ancora oggi ad ammaliare tutti i suoi followers maschi. L’ultima foto pubblicata su Instagram, come tante altre, ha riscosso un successo unanime! Nello scatto Antonella indossa un top scollatissimo e una gonna di pelle nera, mostrandosi sexy e sempre giovane.

Potrebbe interessarti leggere anche —> “Davvero notevole” Antonella Mosetti fa vedere le curve: il vestitino scopre tutto… FOTO

Antonella Mosetti, la frecciatina all’ex fidanzato Aldo Montano difficilmente verrà dimenticata

View this post on Instagram Un post condiviso da Antonella Mosetti (@antonellamosetti)

Potrebbe interessarti leggere anche —> “Complimenti”: Antonella Mosetti da capogiro, scollatura hot e sguardo penetrante. Che spettacolo – FOTO

Antonella ha recentemente fatto parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate a proposito dell’ex fidanzato Aldo Montano, oggi chiuso nella casa del Grande Fratello Vip. Durante la terza puntata del reality Aldo ha avuto la possibilità di incontrare la sorella Alessandra, che gli ha mostrato un video registrato dalla moglie Olga. La Mosetti non ha potuto evitare di commentare la scenetta, usando i suoi profili social per lanciare un messaggio ben chiaro a tutti i suoi followers.

Parliamo della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda il 20 settembre. Quel lunedì Alfonso Signorini ha voluto dedicare uno spazio speciale ad Aldo Montano, parlando a lungo della sua carriera e dell’amicizia nata con Alex Belli e Manuel Bortuzzo all’interno della sua casa. Quando Alfonso ha finito di parlare a Montano è stato permesso di incontrare la sorella Alessandra. “Sei meraviglioso, protettivo, premuroso e pieno d’amore. Tutti ti seguono, i valori che trasmetti sono stupendi, sport e famiglia. Ci fai molto ridere con Amedeo, sembrate un film di Vanzina” gli ha raccontato.

Antonella è intervenuta poco dopo sui social, dedicando ad Aldo parole che difficilmente verranno dimenticate: ”Solo io so davvero chi sei…Una persona ora meravigliosa!!! Anche merito mio”. I complimenti della showgirl lasciano intendere che, ai tempi della loro relazione, durata cinque anni, Montano non fosse affatto così fedele e affettuoso!