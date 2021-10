“Adoro il tuo look”. Arisa: love is in the “hair”. La cantante sorprende tutti con un’immagine rinnovata – FOTO

Arisa. La cantante plurivincitrice del Festival di Sanremo si appresta a sconvolgere il pubblico in una veste totalmente inedita. Nel frattempo il cambiamento è nel look: ecco com’è adesso

Neanche il tempo di abituarci al suo nuovo look ed ecco che lei scombina nuovamente le carte in gioco. Arisa, al secolo Rosalba Pippa, era un timida ragazzina apparsa per la prima volta al grande pubblico sul palco più illustre del panorama musicale italiano: quello dell’Ariston e del Festival di Sanremo.

Si celava dietro un’immagine dimessa e occhialoni dalla montatura scura. Vinse con il brano “Sincerità” grazie al suo talento indiscusso che l’ha portata oggi a essere donna emancipata, idolo e modello per la schiera foltissima dei suoi fan. Anticonformista, mantiene la sua genuinità nonostante la fama conquistata. Ci ha abituato a cambi di look repentini. L’ultimo è arrivato in tempi record rispetto al precedente.

Arisa: conto alla rovescia per il suo nuovo e incredibile impegno

Oltre a essere una cantante strepitosa, Arisa è diventata anche un apprezzato personaggio televisivo. La scorsa stagione l’abbiamo vista nelle vesti di coach nel talent show di Maria De Filippi “Amici”, su Canale 5.

Tra pochi giorni, invece, traslocherà su Rai Uno nelle vesti inedite di danzatrice e concorrente del longevo programma di Milly Carlucci “Ballando con le Stelle”. Quest’anno la competizione è arricchita da personaggi veramente unici, moltissimi provenienti dal mondo musicale. Questi i nomi degli avversari di Arisa: Mietta, Sabrina Salerno, Valeria Fabrizi, Bianca Gascoigne, Federico Fashion Style, Andrea Iannone, Valerio Rossi Albertini, Morgan, Alvise Rigo, Fabio Galante, Memo Remigi eAl Bano.

Il conto alla rovescia è iniziato: lo show è previsto a partire da sabato 16 ottobre.

Nel frattempo, Arisa pubblica sul suo seguitissimo profilo Instagram (875mila follower) le immagini dei suoi allenamenti con il ballerino e maestro Vito Coppola. Per lei non solo un cambio di programma e di rete rispetto all’anno scorso ma anche uno stravolgimento nel look.

É passata da lunghissime extensions castano scuro a capelli cortissimi, biondo platino: “Mi sono rasata i capelli per far riposare un po’ il cuoio capelluto dalla trazione dell’extension, bionda perché volevo darmi luce” – ha detto.

Tuttavia, nemmeno il tempo di abituarsi e subito si è mostrata con una tinta sui toni del lilla. Oggi ancora un colpo di testa, letteralmente. Arisa ha pubblicato un’immagine sui social in cui sfoggia un colore blu elettrico.

“Adoro il tuo look” – le scrive una fan. Fanno eco altri: “Con questo colore sei stratosferica”, “Rosalba, stai da dio pure così. Svelaci il segreto della tua bellezza”.