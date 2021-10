Belen Rodriguez, un collega la smaschera: “Mi ha visto sotto”. La scena imbarazzante

Belen Rodriguez “smascherata” da Teo Mammucari: il siparietto che ha coinvolto l’argentina è davvero imbarazzante…

Teo Mammucari e Belen Rodriguez sono colleghi ormai da moltissimi anni. I due conduttori hanno intrapreso la loro prima esperienza insieme all’interno dell’11esima edizione di “Scherzi a parte”. L’argentina, reduce dal successo de “L’isola dei Famosi”, si è dimostrata un’ottima spalla per lo showman romano. Nello stesso anno, la modella e il presentatore si sono messi alla prova come conduttori di “Sarabanda”, il celebre format che ha consacrato Enrico Papi.

Attualmente, Belen e Teo sono nuovamente colleghi all’interno di “Tú sí que vales”, e sembrano andare d’amore e d’accordo. Solo qualche anno fa, tuttavia, Mammucari aveva fatto una confessione imbarazzante sul conto di Belen: la Rodriguez si era letteralmente infuriata.

Belen Rodriguez, Teo Mammucari la smaschera: “Mi ha visto sotto”

Dal 2016, Teo Mammucari è nel cast di “Tú sí que vales”, la trasmissione ideata da Maria De Filippi e condotta da Belen Rodriguez, con al fianco Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Lo showman romano ha avuto il piacere di ritrovare la collega argentina, con la quale i siparietti divertenti non sono di certo mancati. In una puntata di qualche anno fa, il giurato perse una scommessa che gli costò davvero cara: Teo fu infatti obbligato a spogliarsi di fronte a tutto il pubblico del talent show.

In evidente imbarazzo, lo showman romano aveva cercato di sdrammatizzare come meglio poteva: “Ho le gambe a merlo, sembrano due stecchini“. Nonostante le fragorose risate degli spettatori, non passò inosservata la battuta che Mammucari indirizzò alla Rodriguez: “Belen sa come sto messo sotto, mi ha visto“. Di fronte allo sconcerto del pubblico e della stessa conduttrice, il giurato si era affrettato ad aggiungere: “Ma cosa avete capito? È che mi alleno nella sua stessa palestra…“.

L’argentina, imbarazzata, aveva prontamente replicato di non essere abbonata in nessuna palestra. La scenetta imbarazzante, tra una risata e l’altra, non aveva mancato di creare un certo disagio sul palcoscenico. Per fortuna, Teo e Belen sono ancora in ottimi rapporti.