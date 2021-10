La conduttrice Benedetta Parodi ha condiviso su instagram uno scatto in cui divora una pietanza davvero gustosa

Benedetta Parodi ha condiviso su instagram uno scatto in cui si mostra mentre divora un hamburger, anche lei lo mangia incredibile. Dalla conduttrice ed esperta di cucina non ce lo saremmo mai aspettato. Anche lei cede al gusto e sapore di un buonissimo hamburger con insalata e pane ai semi di sesamo accompagnato dalle immancabili patatine fritte. Ironicamente infatti scrive:”La dieta…domani, forse”.

LEGGI ANCHE>>>Carolina Marconi ce la mette tutta e confessa: “Non è ancora finita, ma sono stanca” – FOTO

Benedetta Parodi e la sua tarte tatin mattutina

View this post on Instagram Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Cecilia Rodriguez, sensualissima come poche. Il mini dress scopre le gambe e tanto altro – FOTO

La magnifica Benedetta Parodi inizia la mattinata con una bella ricetta deliziosa. Ha infatti preparato una tarte tatin. Continua quindi la non dieta per la conduttrice che dopo l’hamburger di ieri sera ha deciso di concedersi anche una torta di mele questa mattina. Afferma che è molto facile prepararla e quindi lascia la ricetta ai suoi fan che di sicuro hanno apprezzato. Lei condivide spesso le sue ricette con i followers che sono ben 1 milione a seguirla in tutto e per tutto. Insegna anche a non sprecare il cibo, riciclandolo per preparare altri ricette.

Recentemente ha infatti utilizzato due banana troppo mature per fare un plum cake gigante. L’altro giorno ha invece deliziato i suoi fan con la ricetta di una pizza gourmet incredibile. Gli ingredienti per preparala sono:300 g di pasta della pizza pronta, olio e sale. Ha deciso di farcire ogni spicchio con ingredienti diversi, nel primo ha messo del lardo con miele, rosmarino e nocciole. Nel secondo 6 alici sott’olio, 3 fiori di zucca e 1 cipolla rossa. Per il terzo ha aggiunto del tacchino arrosto, 100 g di tonno, 4 cucchiai di maionese, capperi e 2-3 pomodorini. Per il quarto spicchio, 1 burrata e prosciutto crudo.

La preparazione è semplice bisogna far lievitare l’impasto per la pizza almeno 40 minuti coperto da un panno. Bisogna poi dare all’imposta la forma rotonda allargandola con le mani. Mentre la pizza cuoce preparare intanto gli ingredienti e poi posizionarli sugli spicchi. Il risultato è davvero sconvolgente.