La bella Carolina Marconi ha condiviso questa mattina uno scatto dando il suo buongiorno di speranza

Carolina Marconi ha condiviso il suo buongiorno stamattina, un raggio di positività mentre si truccava per iniziare la giornata. In questo periodo l’ex gieffiana sta combattendo contro un brutto male che ha scoperto di avere. Il suo atteggiamento positivo e la sua forza di volontà hanno però conquistato tutti. Continua la sua attività sui social come se nulla fosse e si mostra anche senza parrucca. Il suo è un messaggio importante che aiuta tanti a sentirsi a proprio agio nonostante la malattia.

Carolina Marconi e il triste racconto della mancata gravidanza

La bella Marconi è stata ospite a Verissimo lo scorso sabato e ha raccontato la sua storia commovente. Forse la parte più tragica di questa storia è stato il modo in cui ha scoperto di avere un brutto male. Lo ha infatti appreso mentre si stava sottoponendo a delle analisi per iniziare una gravidanza assistita. Ha raccontato che le mancava solo una mammografia per procedere, e quando l’ha fatto l’esito che ha ricevuto non era certo ciò che si aspettava. Doveva essere per lei il giorno più bello della vita, e invece il mondo le è crollato addosso e il sogno di diventare mamma è stato messo in un angolo a tempo indeterminato. Su instagram nonostante la sua situazione invita le altre donne a farsi controllare per prevenire quanto sta succedendo a lei.

Si colpevolizza anche per non essersi fatta controllare in 4 anni. Ecco le sue parole:”Potete evitare tutto questo..oggi inizia il mese rosa per la prevenzione de tumore al seno non rimandate al domani..siate coraggiose e fatevi controllare. Tutto si supera non abbiate paura. Invito tutte a fare prevenzione. Io sono stata fortunata perché questo controllo mi ha salvato la vita. Dico sempre mio figlio prima di nascere mi ha salvata”. Parole strazianti quelle della Marconi ma anche di speranza e positività. Non si fa certo abbattere da questa notizia, lei è una guerriera. Anche se alla diagnosi ammette di aver reagito in maniera diversa. Aveva paura ed è scappata dallo studio, non voleva accettarla la notizia.

Subito dopo però è nato il lei il famoso istinto di sopravvivenza anche grazie al medico che le ha fatto capire che bisognava agire subito. Si è quindi sottoposta ad un intervento per la rimozione della massa e al momento sta seguendo il ciclo di chemioterapia. Ci si augura il meglio per lei e che un giorno possa realizzare il desiderio di diventare mamma.