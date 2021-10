Federica Panicucci torna più carica che mai, pronta ad affrontare una nuova settimana in compagnia del pubblico italiano

Federica Panicucci è tornata con tutta la sua bellezza e bravura a fare compagnia al pubblico italiano che da anni la segue in televisione con il programma “Mattino 5”. Sempre attenta alle esigenze dei telespettatori, non perde occasione di soddisfarli e Mediaset può contare su di lei.

Per questo da tempo ormai viene riconfermata, sa cosa piace ai fan e gli ascolti con lei salgono di volta in volta.

Federica Panicucci, look casual: posteriore da urlo – FOTO

Seguita da un milione di follower, Federica Panicucci non perde occasione di condividere con i fan alcuni momenti della sua giornata. Dal lavoro al tempo libero, in compagnia o da sola. Su Instagram il suo profilo è ricco di scatti che in poco tempo diventano virali.

Ogni giorno i follower possono seguirla e ammirare tutta la sua bellezza, i suoi look la rendono ancora più sensuale e mai banale. L’ultimo post ne è una prova. Per la puntata di inizio settimana ha indossato un paio di jeans, una maglia bianca e una giacca color rosa pastello. I capelli sono legati e il sorriso non manca mai.

“E’ iniziata una nuova settimana” ha scritto sotto al post. Immediatamente sono spuntati like e commenti da parte dei fan che la supportano da anni. “Sempre elegante” qualcuno ha affermato, poi ancora “Bella la giacca” e qualcun altro ha aggiunto: “Ma che spettacolo sei”.

Il lavoro da anni è ormai la sua priorità, passione e determinazione hanno portato la Panicucci a grandi risultati e a scalare la vetta del successo. Oggi è una conduttrice affermata che tutti ammirano sia per il suo talento che per la sua intraprendenza. Mediaset, scegliendola ancora una volta, ha fatto la scelta giusta.