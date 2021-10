Elisa Isoardi provoca, scollatura infinita con reggiseno in vista: temperatura bollente sul web – FOTO

Elisa Isoardi più sensuale che mai, in total black catalizza gli occhi tutti su di lei. Eleganza ed un pizzico di provocazione

Qualcosa bolle in pentola per Elisa Isoardi, o almeno tutti gli indizi lasciano immaginare questo. La bella e brava conduttrice che è rimasta, per il momento, orfana di una trasmissione tv pare stia lavorando ad un nuovo programma culinario.

Da quello che ha fatto vedere nelle sue Instagram Stories, nelle ultime settimane, infatti, si nota un certo legame con la gastronomia, giri per il Bel Paese tra varie location, chef, proposte culinarie diverse.

Insomma l’amore per il cibo non lo accantona e chissà che non stia per nascere qualcosa di bello ed interessante. Per scoprirlo non possiamo fare altro che seguirla e cercare di captare anche il minimo indizio.

Elisa Isoardi, serata bollente in black: la FOTO

