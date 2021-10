“Sei ancora più bella”, Elisabetta Canalis e il cambio radicale. Come non l’avete mai vista – FOTO

Elisabetta Canalis è semplicemente pazzesca! La showgirl infatti propone un outfit inusuale che le sta divinamente.

Rimane tra le veline più belle, ancora oggi fa impazzire gli italiani e non solo. Elisabetta Canalis è una bomba di sensualità. Da sempre appassionata di sport, il fisico della Ely non sembra subire minimamente il tempo che passa anzi, diventa sempre più bello.

Tornata in Italia per motivi di lavoro, la Canalis ha subito scatenato la gioia dei fans che possono ammirarla così in televisione. Al timone della conduzione di “Vita da copertina” in onda su TV8 dal primo settembre, la Canalis ha voluto altresì dare un taglio netto al passato mostrandosi diversamente. La sua nuova versione ha sollevato non poche reazioni: “Sei ancora più bella” tra i tanti commenti.

Elisabetta Canalis, il cambio radicale cattura le attenzioni del web

