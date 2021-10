I due cantanti sono al centro del gossip per una frase di troppo del rapper che non è piaciuta affatto ai fans dell’artista salentina. Rivolta sul web!

Al centro delle polemiche una frase detta dal marito di Chiara Ferragni che ha mandato su tutte le furie i fans della cantante Emma Marrone.

L’artista salentina è molto amica del rapper, ricorderemo tutti i ‘concerti dal balcone’ dei due cantanti durante il lockdown del 2020, in diretta su Instagram.

Eppure qualcosa sembra essersi rotto, o meglio potrebbe essere giunta al capolinea la loro amicizia dopo una frase di Fedez poco gradita dalla ‘Brown’s Crew’.

TI POTREBBE INTEERSSARE ANCHE ——> Silvia Toffanin e il momento drammatico prima di Verissimo: “Ero sotto shock, ho annullato tutto”

Emma Marrone risponde a Fedez

Durante la trasmissione radiofonica condotta da Fedez, ‘Muschio Selvaggio’, insieme al suo amico Luis Sal, il papà di Leone e Vittoria, se n’è uscito con una frase in riferimento a un concerto di Emma marrone:

“Io mi ricordo una volta, non pensavo che esistessero i concerti da seduto. Io sono andato ad un concerto di Emma Marrone, un sacco di anni fa. Giuro ci sono stato davvero. A Roma vado ed ero convinto di vedere un concerto di quelli che ero abituato a vedere. Invece erano tutti a sedere. Poi era tipo super in hype in quel periodo. Boh, erano tutti seduti, non capisco perché. Forse era un pubblico comodo, erano più robe pop, però balli comunque, non lo so.”

I fan proprio non ci stanno e vanno subito in rivolta sul web per difendere la loro beniamina.

“Sicuro di essere stato veramente a un concerto di Emma?”, “Ma cosa stai dicendo?”, “Non sai di cosa parli!”, sono solo alcuni dei messaggi più contenuti ricevuti dal rapper e influencer milanese.

La risposta dello stesso Fedez non si è fatta attendere: “Ma scusate non ho insultato nessuno, sono stato ad un concerto della mia amica Emma con i posti a sedere al foro Italico parecchi anni fa. Che cosa ho detto di male? Emma aiutami tu!“.

TI POTREBBE INTEERSSARE ANCHE ——> Vasco Rossi: dopo l’incidente arriva la condanna per il figlio, Davide: “è veramente assurdo”

Così per placare gli animi del fanclub dell’artista salentina è dovuta intervenire lei stessa: “Fede stai sereno! Anche perché il valore di un’artista non si misura dalla gente seduta o in piedi ai concerti. Dai raga .. state calmi. Non ha detto niente di male. Un bacio a Fedez!”