“Non ho insultato nessuno”, Fedez si difende: botta e risposta con Emma

Fedez si è ritrovato al centro dell’ennesima polemica, questa volta scaturita dopo aver raccontato di essere stato a un concerto di Emma Marrone

Tutto quello che fa e dice potrebbe essere potenzialmente considerato oggetto di critiche e questo lo sa bene. Tuttavia Fedez questa volta sembra essere rimasto piuttosto confuso dinnanzi all’ennesimo fraintendimento delle sue parole. Durante la prima puntata del podcast “Muschio Selvaggio” ha fatto riferimento a un concerto di Emma Marrone al quale ha assistito diversi anni fa. Le sue parole non sono state accolte bene da alcuni fan della cantante che è intervenuta a riguardo.

LEGGI ANCHE -> Luciano Ligabue e le crisi professionali: “Perché avevo deciso di ritirarmi”

Fedez si appella a Emma dopo la polemica: “Aiutami tu”

View this post on Instagram Un post condiviso da Muschio Selvaggio Podcast (@muschioselvaggio)

Nel corso della prima puntata della nuova stagione di “Muschio Selvaggio” si è parlato di musica insieme all’ospite Massimo Pericolo. Inevitabile il riferimento alla situazione attuale del settore dello spettacolo e dei limiti di capienza e di organizzazione.

A questo punto Fedez racconta di come in passato non pensasse si svolgessero concerti con un pubblico seduto. Lo scoprì partecipando proprio a una data di Emma. “Vado, a Roma, convinto di vedere un concerto di quelli che ero abituato a vedere, invece erano tutti seduti“, spiega. “Ma l’età media? Magari erano vecchi“, sottolinea l’ospite. “No, ma Emma Marrone era proprio in hype in quel periodo, non so perché, erano tutti seduti“, continua a raccontare incredulo Fedez.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> X Factor 2021, le scelte dei giudici: chi sono i concorrenti in gara

Questo discorso è stato frainteso da alcuni fan della cantante che ci hanno visto una sorta di presa in giro. “Sicuro di essere stato a un concerto di Emma Marrone?“, scrive un’utente su Twitter. Il rapper decide così di rispondere: “Ma scusate non ho insultato nessuno, sono stato a un concerto della mia amica Emma con i posti a sedere al foto Italico anni fa. Che cosa ho detto di male?“.

Tra i due esiste infatti un rapporto sereno e un legame di amicizia, proprio per questo Fedez si appella alla cantante. “Aiutami tu“, scrive taggando l’amica e collega che è prontamente intervenuta.

“Fede stai sereno! Anche perché il valore di un’artista non si misura dalla gente seduta o in piedi ai concerti. Dai raga…state calmi. Non ha detto nulla di male“, scrive Emma mandando poi un bacio all’amico.

LEGGI ANCHE -> Rosita Celentano in lacrime: “Mia sorella non meritava questo, siamo distrutti”

Tutto si è risolto per il meglio con i ringraziamenti da parte di Fedez che ha voluto sottolineare come il concerto fosse bello anche da seduto.