La favolosa ex Miss Italia Francesca Chillemi è semplicemente uno schianto nel suo ultimo post: lo spettacolo è assicurato!

La bellissima attrice italiana è la protagonista della campagna pubblicitaria di una nuova collezione di profumi.

Sia nelle IG stories, che nei post, Francesca ha pubblicato foto e video con le fragranze da sponsorizzare, ad esempio l’immagine mostrata sopra: nello scatto la Chillemi posa sdraiata a pancia in giù, con la schiena scoperta, i capelli dietro l’orecchio, il viso girato a favore di fotocamera ed un’espressione super provocante.

Anche tra i post, Miss Italia 2003 ha condiviso una foto simile, in cui tiene in mano una boccetta di profumo, mentre è stesa sul letto a pancia in su e assume posizioni molto sensuali con le mani: la sua bellezza ha steso tutto il web!

Siete pronti a vedere la foto che ormai è sulla bocca di tutti? Tenetevi forte che lo spettacolo sta per iniziare…

Francesca Chillemi, è tempo di confessioni… siete curiosi di sapere chi (o che cosa) le ha rubato il cuore?

Nella didascalia del post la splendida trentaseienne ha confessato di essersi innamorata della fragranza che tiene in mano: tutta Italia vorrebbe improvvisamente trasformarsi in quel profumo!

La manicure della magnifica influencer è curata e naturale, i capelli sono sciolti ed il make-up è pazzesco: esso si compone di una sfumatura grigiastra sugli occhi, una base viso luminosa e delle labbra color ciliegia.

Il post ha compiuto il giro del web, ricevendo tantissimi mi piace ed altrettanti commenti, tra i quali si legge ad esempio: “Bellissima tu e buonissimo il profumo”; “Sei molto bella… amore puro!”; “Mi sono innamorato di te e basta”; oppure “Che bella f…ragranza”.

Una cosa è certa: le foto di Francesca Chillemi non passano mai inosservate!