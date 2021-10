“Che gatta”: Giorgia Rossi irresistibile, lo sguardo penetrante fa sognare. Visione sbalorditiva – FOTO

Giorgia Rossi ha folgorato i fan con uno scatto rovente. La sua bellezza mozzafiato ha mandato in tilt Instagram: un sogno.

Occhioni, chioma biondissima, fisico da urlo. Giorgia Rossi continua a stupire i fan con i suoi scatti roventi pubblicati sulla sua seguitissima pagina Instagram, che conta ben 431mila follower.

34 anni, di Roma, è diventata nota sugli schermi per la sua carriera nel mondo del giornalismo sportivo che l’ha vita approdare in famosi programmi nella veste di conduttrice. Nel 2021 è diventata uno dei volti di DAZN, trasformando il suo sogno di seguire le partite in presa diretta in realtà.

Considerata l’antagonista di Diletta Leotta, è amatissima dal pubblico che oltre a seguirla sugli schermi non si perde i suoi innumerevoli post condivisi su Instagram. A catturare l’attenzione in particolare il suo ultimo scatto apparso sul suo feed in cui si è mostrata pazzesca.

Giorgia Rossi, sguardo da sogno e look irresistibile: visione

