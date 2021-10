“Grande Fratello Vip”, ingressi a sorpresa e scontri accesi nella casa

Inizia una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Tra una Katia Ricciarelli su tutte le furie, qualche coppia che scoppia e qualcun’altra che nasce, prosegue questa edizione

Nuova puntata del Grande Fratello Vip. Tutto è cominciato con la sfuriata di Katia Ricciarelli contro Miriana Trevisan, che non ha ammesso di essersi scambiata dei baci con Nicola. Le due si sono scontrate perché Miriana ci ha tenuto a precisare che i loro non sono stati dei baci veri. Successivamente siamo passati a Manuel e Lulu che in questi giorni hanno litigato sempre più spesso: è finita per semper tra di loro? La maggior parte dei concorrenti hanno ammesso di trovare Lulu troppo soffocante con il nuotatore.

Grande Fratello Vip, riassunto dell’ultima puntata

Passiamo alla parte che tutti stavano aspettando. Amedeo Goria ha trascorso diversi giorni con il dubbio che Vera fosse incinta. Stasera ha avuto finalmente modo di incontrarla e ha scoperto che si trattava solo di un falso allarme. In seguito Alfonso Signorini ha aperto il capitolo della soap opera più seguita del momento: Gianmaria e Soleil. Di recente, sembra essersi aggiunta Sophie che di recente ha passato molto tempo con Gianmaria. Sophie ha ammesso di essere molto attratta da Gianmaria ma che non ha intenzione di mettersi in mezzo. Successivamente Miriana ha ricevuto una sorpresa: ha avuto modo di incontrare il suo ex marito, Pago, un momento molto commovente che ha colpito tutti. Passiamo al televoto: Miriana ha vinto, è lei la preferita del pubblico e per questo ha mandato in nomination Raffaella Fico.

La puntata è conclusa come sempre con le nomination. Al televoto sono finiti Davide, Amedeo e Raffaella Fico. Chi uscirà? Lo scopriremo venerdì.