“Il Paradiso delle Signore”, anticipazioni 12 ottobre: Stefania ha grandi dubbi

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 12 ottobre: Adelaide riesce nel suo intento. Stefania è preoccupata.



Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore abbiamo visto Ezio e Stefania assistere al discorso di Papa Giovanni XXIII. I due si sono appena trasferiti a casa Cattaneo e stanno aspettando l’arrivo della nuova compagna di Ezio e di sua figlia. Adelaide invece sta ancora cercando di mettere le mani sulla lettera scritta da Achille Ravasi per la figlia Flora. La ragazza, tuttavia, sembra averla nascosta in un posto sicuro. Quanto a Tina, la cantante è appena tornata dalla Svizzera ma continua a mentire a tutti sul vero motivo del suo viaggio.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 12 ottobre: Adelaide trova la lettera

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore sappiamo che Ezio e Stefania si sistemeranno finalmente a casa Cattaneo. Poco dopo i due saranno raggiunti da Veronica e Gemma, ossia la compagna dell’uomo e sua figlia. Stefania è felice di vedere il padre sereno, ma non è sicura di riuscire a gestire la convivenza con le due. Non sa che la sua vera madre è in città e si sta attualmente nascondendo da Ezio.

Adelaide invece riuscirà finalmente a mettere le mani sulla lettera di Flora Ravasi. Dopo tanto cercare, la contessa rimarrà davvero scioccata dal suo contenuto della missiva.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo infine che Vittorio avrà una proposta per Tina. Il capo del Paradiso chiederà alla cantante di essere la protagonista di un film che intende girare. Tina, tuttavia, non sembrerà per niente felice della proposta e rifiuterà senza dare particolari spiegazioni.

La prossima puntata de Il Paradiso delle Signore andrà in onda martedì 12 ottobre alle ore 15.55 e sarà visibile anche ondemand sulla piattaforma RaiPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per eventuali cambi di programmazione!