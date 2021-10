L’attore americano Jared Leto è spuntato trai i manifestanti a Roma contro il vaccino e green pass, cosa è successo

Jared Leto è apparso in mezzo alla folla di manifestanti che ha investito Roma qualche giorno fa per combattere l’obbligo del green pass e vaccino. L’attore americano era presente in piazza durante la manifestazione, il suo viso coperto per metà da uno scalda collo colorato è apparso ovunque destando sospetto e curiosità nella gente.

Jared Leto in mezzo alla folla di manifestanti contro il green pass

Ha quanto pare l’attore si trovava semplicemente lì per caso, era a Roma per motivi lavorativi e di punto in bianco si è ritrovato coinvolto in una folla di manifestanti in centro Roma. Inizialmente non capiva cosa stessa succedendo, era chiaro che le persone stessero manifestando per qualcosa. Alla fine l’attore ha capito che la manifestazione era rivolta al green pass e il vaccino. In Italia infatti sono ancora molti a non essere vaccinati perché sono contrari alla sperimentazione e si oppongono con forza all’obbligo imposto dal governo. Non si può fare a meno di sorridere pensando al noto attore americano che in un giorno come un altro a Roma, dove si trovava per lavoro si è imbattuto in tutto questo.

E pensare che il suo volto è stato ripreso evidentemente da qualcuno che lo ha successivamente pubblicato su internet, facendolo apparire come un manifestante lui stesso. Tuttavia bisogna anche pensare che il poverino si è beccato anche dei gas lacrimogeni che gli hanno decisamente rovinato al serata. L’attore ha ripreso tutto con il suo smartphone, inquadra lui in quel contesto davvero surreale e documenta tutto. Spiega ai suoi fan si essersi trovato in mezzo ad una protesta in Italia, e di aver capito che c’entrasse qualcosa con il vaccino e il green pass.

Dai suoi contenuti si vedono i gas lacrimogeni piazzati agli angoli delle strade, la polizia armata che respingeva con forza i manifestanti con tanto di scudo e manganello. Si vedono anche alcune persone ferite gravemente con sangue che colava. Insomma di certo non è ciò che si aspetta di trovare un attore americano quando va a Roma, non proprio la dolce vita insomma.