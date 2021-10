Kate Winslet. La straordinaria attrice divenuta celebre in tutto il mondo più di vent’anni fa con il film “Titanic” è madre di tre figli. Una di loro ha seguito le sue orme

Mercoledì 12 Ottobre è nuovamente sugli schermi italiano l’ennesimo passaggio del film “Titanic”. La pellicola, tratta da una tragedia realmente accaduta e diretta dal regista James Cameron venne rilasciata nel 1997 e ottenne un successo così straordinario che ancora oggi, dopo ventiquattro anni, non è scalfito. Il colossal ebbe quattordici candidature ai Premi Oscar e si aggiudicò ben undici statuette.

Il film ha anche il merito di aver portato all’attenzione mondiale i due attori protagonisti. Leonardo Di Caprio aveva già la fama di essere un novello sex symbol per le adolescenti degli anni ’90. Kate Winslet era già stata candidata due anni prima come miglior attrice protagonista agli Oscar per la sua interpretazione in “Ragione e sentimento”. Entrambi hanno poi avuto una carriera incredibile, sono due star dal talento incommensurabile. Kate Winslet ha trasmesso le sue capacità alla figlia. Sapete chi sia?

Kate Winslet: conosciamo sua figlia. Un’attrice come la celebre madre

La figlia primogenita di Kate Winslet si chiama Mia Threapleton e ha seguito le orme della celebre madre. É nata nel 2000 dal primo matrimonio dell’attrice di “Titanic” con il regista Jim Threapleton, conosciuto sul set del film “Ideus Kinky – Un treno per Marrakech”.

La ragazza, così come la genitrice, è molto riservata; nessuna delle due, infatti, ha un profilo social pubblico. Inoltre, Mia non ha voluto sfruttare il cognome famoso della Winslet e ha scelto di usare le sue generalità anagrafiche anche sul lavoro in modo da non condizionare nessuno al momento dei provini.

La sua vera grande opportunità d’esordio le è stata offerta dall’Italia. É infatti protagonista del film thriller del 2020 “Shadows”, diretto da Carlo Lavagna, in cui sono protagoniste due sorelle (una interpretata proprio da Mia Threapleton) che vivono insieme alla loro madre in un albergo abbandonato e circondato da un bosco. Viene loro insegnato a uscire solo con il favore delle tenebre e a non varcare i limiti della natura circostante, tutto per tenerle distanti dalla realtà del mondo circostante.

Mia Threapleton ha anche due fratellastri, figli della Winslet: Joe Alfie, nato nel 2003 dal matrimonio con il regista Sem Mendes, e Bear, avuto dalle terze nozze con Edward Abel Smith, nipote del patron della Virgin Records Richard Branson.