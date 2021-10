L’influencer miliardaria Kylie Jenner ha condiviso su instagram una foto inquietante, è ricoperta di sangue

Kylie Jenner ha condiviso su instagram uno scatto che ha spaventato i fan, è apparsa per terra ricoperta di sangue su tutto il corpo. Sembra la scena di un film horror, fa davvero paura. I commenti sono più di 30.000 e i fan sono inorriditi, alcuni commentano:“Questa foto mi disturba specialmente perché sei incinta ma è solo la mia opinione”. Altre donne ironizzano scrivendo:”Questa sono io quando ho il ciclo”. Indubbiamente la Jenner ha scioccato tutti con una foto molto forte, ma cosa è successo per ridursi così?

Kylie Jenner e la foto che la ritrae ricoperta di sangue

Chiunque segua l’influencer e imprenditrice miliardaria Kylie Jenner sa molto bene quanto ami il periodo di Halloween. Per questo mese ha in serbo sempre molte sorprese per i suoi fan, tra le decorazioni di casa e le uscite speciali dei suoi cosmetici. E questa foto riguarda proprio quest’ultimo punto. La foto è stata scattata per il lancio di un edizione speciale di make up della Jenner che si chiama Kylie x Nightmare. I trucchi hanno l’immagine stampata sopra di Freddy Krueger, il personaggio del film horror Nightmare da cui la Jenner ha preso spunto. L’influencer non prende certo sotto gamba i suoi eventi, è famosa per organizzare le feste migliori.

Le sue sorelle infatti la ingaggiano sempre per organizzare le loro. Per sponsorizzare i suoi nuovi prodotti la Jenner non è stata da meno, ha posizionato un camper con il suo nome, e i disegni della collezione in stile halloween, quasi come fosse il baracchino degli hot dog e distribuiva i suoi ombretti e rossetti nei colori di Halloween. Quindi c’era il rosso, nero, arancione e tante varianti. Non finisce certo qua, ha anche allestito un tendone facendo all’interno una casa stregata con tanto di pentolone della strega fumante, sedie insanguinate e personaggio famosi dei film horror. I dolci erano tutti in perfetto stile halloween e alcune salse erano servite all’interno di siringhe.

La mamma della Jenner ha partecipato con entusiasmo all’evento divertendosi molto. Svelato quindi il mistero della foto macabra. Nella didascalia infatti ha scritto:“My Kylie x Nightmare on elm street colection launches tomorrow”. Ogni anno in questo periodo l’influencer organizza qualcosa in tema halloween, è davvero ossessionata con questa festa.