“Più bella di un tramonto in riva al mare”. Laura Torrisi: il sereno dopo la tempesta. Intelligenza mista a sensualità – FOTO

Laura Torrisi. La celebre attrice siciliana ha parlato pubblicamente di un suo delicato problema di salute. É ora disponibile il romanzo che ha scritto con Sara Gazzini

Sta cadendo finalmente lo stigma del parlare di una malattia che colpisce un numero impressionante di donne, rendendo la qualità della loro vita infima: l’endometriosi. A puntare i riflettori su questa patologia ultimamente è stata l’attrice Giulia Soleri, nota per essere la compagna di Damiano David dei Maneskin, che ha spiegato pubblicamente la sua convivenza dolorosa con essa.

In realtà, ancor prima, aveva iniziato una sensibilizzazione importante tramite social media anche Laura Torrisi. L’ex compagna di Leonardo Pieraccioni aveva infatti mostrato su Instagram le immagini dei vari interventi a cui si è dovuta sottoporre nel corso degli anni. L’endometriosi è, in poche parole, un accumulo anomalo di cellule endometriali fuori dall’utero. Rende acuti i dolori durante il ciclo mestruale, difficili i rapporti sessuali e può arrivare a portare alla sterilità.

Laura Torrisi: le sue parole a “Verissimo” e l’arrivo di un’importante novità

E di endometriosi e delle sue conseguenze si è continuato a parlare nell’intervista di Laura Torrisi rilasciata durante l’ultima puntata del salotto pomeridiano di Canale 5, “Verissimo”.

L’attrice siciliana si è aperta alla conduttrice Silvia Toffanin, rilasciando questa dichiarazione: “Questi dolori non sono solo fisici, sono anche mentali. Molte donne vivono una vera e propria depressione. É una malattia chiamata anche ‘spacca famiglie’… è invalidante sia psicologicamente che fisicamente”.

Ha parlato inoltre della sue esperienza personale e delle sensazioni provate dopo i numerosi interventi: “Dopo essere stata aperta e richiusa più volte nella zona della pancia, dico più volte che mi spunteranno della magnifiche ali. Ho chiesto anch’io aiuto psicologico perché è importante farlo ed è giusto che passi anche questo concetto, non c’è niente di male”.

Forse anche come sublimazione del suo dolore e della significativa battaglia con la malattia, Laura Torrisi ha scritto a quattro mani con la blogger Sara Gazzini il libro “P.S. Scrivimi sempre”.

Realizzato in forma epistolare, è un inno all’amicizia profonda che unisce due donne che portano gli stessi nomi delle autrici che, durante il periodo di quarantena forzata dovuta al Coronavirus, si scrivono lunghe email per tenere saldo il loro legame.

Nell’ultimo post rilasciato da Laura Torrisi su Instagram, annuncia finalmente l’uscita dell’opera in libreria. “Il nostro pezzo di cuore, sarà finalmente, anche vostro!” – scrive in didascalia, accompagnandola da una foto in bianco e nero in cui la sua bellezza mediterranea divampa esplosiva anche dalle fredde immagini di un dispositivo digitale.

“Sei più bella di un tramonto in riva al mare” – scrive un fan estasiato. E ancora: “Ti leggerò, lo merita la tua sofferenza, lo merita la tua vita, lo merita quello che sarai”, “Sei una grande professionista. Hai avuto grande forza ad affrontare il tuo problema. Complimenti. Ora scoprirò anche il tuo lato da scrittrice”.