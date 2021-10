Luciana Littizzetto rompe il silenzio: “Ormai sono abituata”

Luciana Littizzetto rivela un retroscena sulla sua vita, un aneddoto in particolare ha stupito il web. Ecco di cosa si tratta

Luciana Littizzetto è da tutti conosciuta per essere una delle conduttrici più originali e ironiche della televisione italiana. Con la sua bravura e le sue battute riesce sempre a centrare il punto ed il pubblico la adora per questo.

Mai banale, sempre sul pezzo, non perde occasione di dire la sua anche in situazioni più scomode. E’ questo che la contraddistingue dagli altri.

GUARDA QUI>>“GF Vip”, Soleil e Sophie hanno un copione? A guidarle “dietro le quinte” ci sarebbe lui

Luciana Littizzetto, la rivelazione sulla sua famiglia

View this post on Instagram Un post condiviso da Luciana Littizzetto (@lucianinalittizzetto)

GUARDA QUI>>Ragazza morta dopo la caduta dal balcone: indagato il fidanzato

All’età di cinquantasei anni, Luciana Littizzetto per la prima volta ha voluto raccontare in diretta tv alcuni aneddoti della sua vita e in particolare della sua famiglia. Nello stesso studio dove da tempo è solita intervistare gli ospiti, nell’ultima puntata di “Che tempo che fa” è stata lei l’ultima intervistata.

Per l’occasione ha rivelato alcuni aspetti della sua vita privata, tra questi il suo rapporto con i figli Jordan e Vanessa, adottati da tanti anni ormai. A quanto pare sembra che i due non la chiamino mamma.

“Mi chiamano mamma davanti agli altri, mentre mi chiamano Lu quando sono soli con me – ha spiegato – In effetti, non è facile per loro chiamarmi mamma, una mamma naturale ce l’hanno. Non è più un problema, ormai mi sono abituata. Non m’importa”.

Poi sull’affido ha affermato: “È un gesto di generosità assoluta. Ci sarebbero tante persone disposte a intraprendere questa esperienza, è diversa dall’adozione perché non so cosa succederà, non so se tornerai alla tua famiglia d’origine o rimarrai con me, però intanto io ci sono, questa porta è aperta e ti aiuto a fare un pezzo di vita insieme”.

Ancora una volta la conduttrice torinese ha trasmesso al pubblico qualcosa di importante che fa pensare. La Littizzetto riesce sempre a lasciare un segno ai telespettatori che da anni la seguono.