“Non sono una mamma comune”, Chiara Ferragni in slip e topless: c’è chi si ribella e chi apprezza – FOTO

Chiara Ferragni è sempre pronta a spiazzare i suoi followers, in particolar modo i suoi haters che non perdono mai l’occasione di criticarla con commenti pungenti

Chiara Ferragni è sicuramente il personaggio del mondo di Instagram più amato del momento. Da quando lei e Fedez sono diventati una coppia nel 2016, si è ritrovata sotto ai riflettori del mondo del gossip e dello spettacolo, dopo anni a lavorare principalmente nella moda. Ha sicuramente avuto tanti vantaggi ma anche degli svantaggi, le critiche arrivano ogni giorno da tutte le parti, in particolar modo da quando sono diventati genitori. O meglio, da quando lei è diventata mamma. Gli haters da allora hanno deciso di non risparmiare più critiche nei suoi riguardi.

Chiara Ferragni spiazza tutti in slip e in topless: i commenti non si sprecano

Infatti Chiara, che non è affatto cambiata dopo essere diventata mamma (com’è giusto che sia) è motivo di discussione ogni giorno. Di tanto in tanto pubblica foto su Instagram che suscitano scandalo e che spingono gli haters a farle notare che oramai è una madre e che dovrebbe darsi una regolata. Così sia lei che Fedez hanno cominciato ad ironizzare su questa faccenda, e ogni volta che Chiara si lascia andare ad atteggiamenti che alcuni considerano scandalosi, loro sono i primi a farli notare. “I’m not a regular mum, I’m a cool mum” ha scritto infatti Chiara sotto al suo ultimo post che la ritrae in slip e in topless. A coprirla, solo un mini cardigan verde che le sta d’incanto.

I likes e i commenti non sono mancati: c’è chi l’ha riempita di complimenti per essere sia una bellissima donna che una mamma con una mentalità così aperta, e c’è chi invece non ha perso tempo a criticarla.