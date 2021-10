Maria Teresa Ruta esce allo scoperto. Dopo tanti anni confida alla figlia la scelta fatta con Amedeo Goria

Maria Teresa Ruta ed Amedeo Goria sono senza dubbio dei protagonisti indiscussi degli ultimi tempi. Lo scorso anno la partecipazione di lei, insieme alla figlia Guenda, al “Grande Fratello Vip” ha innescato una serie di meccanismi che ancora oggi restano attivi. Goria, infatti, è uno dei nuovi inquilini di Cinecittà e tiene banco con le sue vicende amorose, passate e presenti.

La sua compagna, Vera Miales, è dovuta entrare nella casa per mettere a tacere le insinuazioni su una sua presunta gravidanza. Ma oltre a questo ci ha pensato anche la sua ex moglie a rincarare la dose. Ha parlato loro segreto e lo ha rivelato alla figlia.

Maria Teresa Ruta, la confessione a Guenda: c’era Amedeo Goria

Amedeo Goria e l’ex moglie Maria Teresa Ruta hanno avuto l’ennesimo acceso scontro. Passata la bufera è stata però la conduttrice a rivelare alla figlia Guenda Goria quello che lei e il padre non le avevano mai detto.

Dopo la puntata di venerdì, infatti, Guenda si è lasciata andare ad alcuni pensieri sui social, spendendo però belle parole per i suoi genitori che nonostante le divergenze e poi la separazione, non senza sofferenza, non hanno mai puntato il dito uno contro l’altro.

“C’è una cosa però di cui voglio ringraziarli – scrive Guenda sui social – Non hanno mai parlato male l’uno dell’altra. Papà ha sempre adorato la mia mamma e lei ci ha aiutato ad accogliere i difetti di papà e a vedere l’uomo buono che è. Non si sono mai mancati di rispetto”.

E in risposta a questo la Ruta ha deciso di rompere il silenzio e di spiegare la decisione presa con il suo ex marito dopo la fine del loro matrimonio: “Forse sbagliando, papà ed io abbiamo tenuto segreto il nostro dolore e a Natale tutti, nonni, e zii, hanno vissuto con voi la magia delle feste per anni come se niente fosse”.

Perché questa scelta? Per non far soffrire le famiglie e farle rimanere unite, senza che si allontanassero oppure si sentissero costrette a “scegliere a chi dare colpe dei nostri fallimenti” ha precisato l’ex gieffina.

Il loro obiettivo primario era “preservare la vostra serenità di crescita – aggiunge – ma non avevamo fatto i conti con la vostra intelligenza e sensibilità”.