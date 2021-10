Maschera aceto di mele: la soluzione per avere una chioma lucente senza forfora!

Date un’occhiata anche voi a come creare una maschera all’aceto di mele fai da te che possa dare ottimi risultati.

L’aceto di mele è, senza dubbio, uno dei prodotti naturali più versatili per i capelli. Si tratta di un ingrediente capace di ridurre molto la forfora, di diminuire il prurito al cuoio capelluto, oltre che a prevenire la comparsa delle doppie punte.

L’aceto di mele può essere il rimedio ideale per coloro che desiderano avere una chioma lucente. Ma bando alle ciance, ecco come usare l’aceto di mele sui capelli.

Maschera antiforfora e lucidante: gli ingredienti necessari

Con l’aceto di mele, potete creare un’efficace maschera lucidante e antiforfora. Si tratta di un vero e proprio toccasana, capace di andare a riequilibrare il cuoio capelluto. Per preparare questa maschera, serve dell’acqua distillata (2 bicchieri), delle foglioline di menta e aceto di mele (2 cucchiai).

La prima cosa da fare è mescolare gli ingredienti elencati, per poi inserire il tutto dentro un contenitore spray. Una volta fatto questo passaggio, non vi resterà che spruzzare questo spray sul cuoio capelluto dopo aver fatto lo shampoo.

A questo punto, massaggiate per bene il cuoio in modo da distribuire per bene il prodotto creato. Non rimuovete subito la maschera, ma lasciatela in posa per circa 10 minuti. Trascorso il tempo necessario, potete procedere pure con il risciacquo finale. Usate acqua in abbondanza in modo da rimuovere ogni possibile residuo.

Si tratta di un trattamento che darà sin da subito risultati. La cosa migliore è sicuramente farlo una volta a settimana. Questa maschera è in grado di donare anche più lucentezza ai capelli.

Attenzione, però, a non usarla anche quando non si dovrebbe. Tutte le maschere all’aceto di mele, infatti, vanno usate soltanto nel caso in cui i capelli non siano colorati. Questo perché potrebbero andare ad alternare la colorazione fatta.

L’acido, infatti, molto spesso ha come conseguenza la rimozione del colore.