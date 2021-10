“Matrimonio a prima vista 2016”, che fine ha fatto una delle coppie più amate? Da non crederci

Sono passati cinque anni dalle loro nozze e sembrano spariti nell’ombra, vediamo che fine hanno fatto i due giovani sposini.

Siamo arrivati ormai alla settima stagione di “Matrimonio a prima vista Italia”, la quarta su Real Time, e il pubblico si sta sempre maggiormente interessando a questo format che mette in gioco tre coppie di perfetti sconosciuti che dovranno sposarsi e convivere per un mese prima della decisione finale davanti agli esperti.

Stasera andrà in onda la terza puntata del docu-reality che sta già entusiasmando i telespettatori a casa, ma noi vogliamo fare un salto nel passato, più precisamente nel 2016, e vedere come stanno vivendo oggi due giovani molto amati che hanno fatto sognare e sperare molto i fan che tifavano per loro. Come stanno oggi Lara e Marco?

Lara Ruggiero e Marco Pagani cosa fanno oggi? Vi sorprenderà

Hanno preso parte al primo esperimento sociale andato in onda dal 19 maggio al 6 giugno 2016 assieme ad Alessandra Raza e Andrea Pagano, Annalisa Meliota e Fabrizio Fiori. Lara Ruggiero e Marco Pagani si sono sposati cinque anni fa ma dopo la scelta di concludere il matrimonio civile hanno fatto perdere le loro tracce.

Lara con il suo carattere duro e a volte aggressivo, ha allontanato progressivamente il giovane che alla fine ha scelto di chiudere la storia con lei. La giovane ha dichiarato al termine delle registrazioni: “Vorrei tornare a un mese fa ma con la testa di oggi!”.

Ha quindi ammesso di aver sbagliato e si è pentita di aver vissuto male la sfida del matrimonio con Marco, con cui oggi ha però mantenuto un buon rapporto di amicizia.

Marco sull’ex coniuge ha rivelato invece: “Con Lara c’è il reciproco rispetto…non posso che stimarla. E’ una brava ragazza e provo rispetto per lei”. Sui social però hanno fatto perdere le loro tracce e sembrano aver optato per una vita più tranquilla lontana dai riflettori che per anni sono stati puntati su di loro e la loro storia.