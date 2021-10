Antonella Fiordelisi popolare sul web: i fan impazziscono con le sue foto che diventano virali immediatamente, le ultime? Divine

Direttamente da Salerno, classe 1998, da tutti conosciuta come una schermitrice. Stiamo parlando di Antonella Fiordelisi che con la sua bellezza sta conquistando il web attraverso foto e video sui social.

Dallo sport al mondo degli influencer, i fan la adorano e crescono giorno dopo giorno. Hanno superato addirittura il milione. I suoi scatti diventano virali e nessuno può farne a meno.

Antonella Fiordelisi, senza veli: gambe da urlo – FOTO

Ha solo ventitré anni ma una carriera attiva e tante esperienze alle spalle. In questi giorni non si fa altro che parlare di lei e della sua nuova fiamma. A quanto pare la Fiordelisi si frequenterebbe con Carlos Corona, il figlio di Nina Moric e Fabrizio Corona.

Riguardo alla loro relazione non ci sono molte notizie e l’influencer non sembra curarsi di scoop e voci sull’argomento. Continua il suo percorso, regalando ai fan scatti mozzafiato. L’ultimo post ne è un esempio. Sfoggia una giacca fuxia che le copre anche il posteriore, le gambe sono scoperte.

Un cappello le nasconde una parte del viso, il trucco non manca e a farle compagnia c’è anche un lecca lecca che la rende ancora più sensuale. “Pink lady” così descrive le sue foto. “Meravigliosa” è il primo commento che si legge sotto al post, poi ancora “Spettacolo baby”, qualcun altro aggiunge: “Sei stupenda”.

Antonella Fiordelisi è solo all’inizio della sua carriera da influencer ma sembra che le piaccia molto e i fan la adorano.

Sono in tanti a sperare che la Fiordelisi venga chiamata per qualche programma televisivo, l’influencer ha tutti i presupposti per diventare un personaggio pubblico. Qualcuno addirittura, ha notato una certa somiglianza con Nina Moric, la mamma del fidanzato. E voi cosa ne pensate al riguardo?