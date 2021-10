Paola Turani è diventata mamma pochi giorni fa. Il racconto del parto ha emozionato tutti: retroscena commoventi.

Gioia, forti emozioni e felicità indescrivibile. Paola Turani ha dato alla luce il primo figlio, Enea Francesco lo scorso 8 ottobre. Allo scoccare del mezzanotte il piccolo, frutto dell’amore tra la seguitissima influencer e il marito Riccardo, ha visto la luce e guardato per la prima volta i genitori negli occhi.

Un momento carico di emozioni raccontato dalla modella su Instagram, tanto da commuovere il suo milione di follower, toccanti dalla sua narrazione legata a quegli attimi toccanti, che l’hanno vista diventare madre dopo dieci anni di tentavi.

Se alla coppia era stata infatti attribuita una diagnosi di infertilità, i due non hanno mai perso la speranza e dopo innumerevoli tentativi hanno finalmente coronato il loro sogno più grande. Nelle ultime storie di Instagram l’influencer ha ripercorso alcuni dei momenti più emozionanti del parto.

Paola Turani: l’emozione più grande, fan in tilt

Su Instagram Paola Turani ha racconto il turbinio di sensazioni vissute pochi giorni fa a seguito della nascita di Enea Francesco. Nella sera del 7 ottobre, dopo essersi gustata un piatto di ravioli, l’aumentare delle contrazioni l’ha portata a recarsi in ospedale al fianco del compagno super emozionato.

“FORZA AMORE! Si vede la testa! Ci sei quasi!”, le parole di Riccardo al capezzale del suo letto mentre il loro piccolo veniva alla luce dopo la mezzanotte. Nel racconto dell’influencer traspare la grande felicità e non mancano i ringraziamenti al suo compagno, sempre al suo fianco, all’ostetrica Veronica e alle sue amiche.

Nonostante la grande gioia vissuta, la modella ha confessato come i primi giorni dalla nascita del figlio non siano stati semplici: Paola ha scelto di mostrare davvero come sono andata le cose, invece di riprendere solo gli attimi di gioia come avviene molto spesso sui social.

“Provata”, il termine utilizzato dall’influencer per raccontare i primi giorni dopo il parto.

Molti utenti hanno apprezzato questa trasparenza, grazie alla quale ha mostrato il suo lato più autentico. Numerose donne si sono complimentate per il suo coraggio ringraziandola per aver ripreso le sue reali emozioni.