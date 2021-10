Continuano i grandi lavori in casa Mediaset: la decisione di Piersilvio Berlusconi cambia e stravolge tutto!

Grandi cambiamenti in casa Mediaset. Il consiglio di amministrazione ha deciso all’unanimità di proporre all’assemblea degli azionisti la modifica della dominazione. Il prossimo 25 novembre, come si legge nella nota, si proporrà il nome Mfe-MediaForEurope. Piersilvio Berlusconi continua il suo cammino per costituire una holding internazionale, in modo da riunire le principali tv generaliste europee. Come se non bastasse, il cambiamento proposto riguarderà anche la struttura azionaria in cui ci saranno due classi di azioni, la ordinaria A con un valore nominale di 0,06 euro e la ordinaria B dal valore nominale di 0,60 euro (di più rispetto all’attuale 0,52 euro).

Dal punto di vista giuridico, la sede legale dell’azienda verrà spostata ad Amsterdam. Piersilvio, già qualche settimana fa, aveva preannunciato un autunno molto caldo. Le cose che stanno bollendo in pentola sono davvero tante.

Piersilvio Berlusconi, cambia tutto: autunno caldo per Mediaset

Dal punto di vista degli ascolti, Berlusconi può ritenersi soddisfatto: il palinsesto è stato soddisfacente. Il 52enne ha preteso alcuni cambi interessanti: nel weekend ha deciso di mettere per un po’ da parte i programmi di intrattenimento e di trash, dando maggior spazio a trasmissioni interessanti come ‘Verissimo’, ‘Amici’ (che raggiunge sempre ottimi risultati) e ‘Scene da un matrimonio‘ (lanciando di fatto Anna Tatangelo).

Nel corso dell’estate, Barbara D’Urso ha subito diverse batoste. La napoletana, in questi anni, è stato uno dei volti dell’azienda attiva nel campo dei media e della comunicazione. In questo caldo autunno, inoltre, il figlio di Silvio ha agito in prima persona e ha rinnovato i contratti di esclusiva (che erano in scadenza) di Maria De Filippi (perno dei principali canali), Paolo Bonolis e Gerry Scotti.

Ricordiamo infine che dal 20 ottobre molti canali, sia di Rai che di Mediaset, passeranno all’Hd e per vederli servirà un televisore o un decoder compatibile.