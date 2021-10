Un’immagine estasiante e senza limiti quella appena condivisa dalla meravigliosa Elisabetta Gregoraci. La showgirl è una “bomba” di sensualità.

In diretta dalle temperature ancora miti della suggestiva penisola iberica, la showgirl dal cuore grande e dall’incredibile bellezza mediterranea, Elisabetta Gregoraci, ha nuovamente stupito i suoi ammiratori con un ritratto dalla sensualità esplosiva.

La brillante conduttrice e showgirl nata libera, volubile e particolarmente creativa sotto il segno dell’Acquario, ha spesso intrattenuto magistralmente i telespettatori della penisola. Attualmente sta vestendo i panni di una delle protagoniste in auge per la nuova edizione di “Scherzi a Parte“. Guidata in questa annualità, e nella sua elettrizzante organizzazione, dal presentatore romano Enrico Papi.

“Quella linguetta”… Elisabetta Gregoraci , tacco a spillo, shorts e lingua fuori . Bomba – FOTO

