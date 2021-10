“Perché ti sei sposata due volte?” Miriam Leone lascia senza fiato. La FOTO manda in estasi

Una rivelazione inattesa sull’attrice Miriam Leone spiazzerà i suoi fan, lo scatto lascia senza fiato, ma non solo. Lei è una visione “pazzesca”.

E’ il 12 ottobre. Soltanto pochi istanti fa, la celebre attrice dalla rossa chioma e dal cuore siculo, Miriam Leone, ha lasciato con il fiato sospeso i suoi ben 1,4 milioni di follower su Instagram. Laureatasi “Miss Italia” nel 2008, l’attrice nata sotto il segno dell’Ariete, non accenna a perdere il suo spirito avventuriero, cimentandosi quest’oggi in una nuova avventura.

A soli due giorni dall’uscita sul grande schermo della nuova ed originale pellicola di “Marilyn ha gli occhi neri“, realizzata da Simone Godano e che la vedrà nei panni di protagonista accanto all’attore Stefano Accorsi, adesso una notizia dell’ultimo minuto contribuirà ad aumentare quello che è già per lei un maggiore livello d’attenzione. Il quesito allora non potrà che sorgere spontaneamente: “Ma come, ti sei sposata di nuovo?“.

“Ti sei sposata di nuovo?” Miriam Leone, una bambolina che lascia senza fiato – la FOTO è pazzesca

