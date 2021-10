Silvia Toffanin e il momento drammatico prima di Verissimo: “Ero sotto shock, ho annullato tutto”

Silvia Toffanin, la conduttrice di “Verissimo” ha vissuto di recente un momento molto drammatico che ha messo a rischio la conduzione dello stesso programma.

La regina incontrastata di “Verissimo” Silvia Toffanin ha ripreso alla grande la nuova edizione del programma. In ogni puntata insieme ai suoi ospiti racconta aspetti che attengono sia la vita professionale che quella privata. Di recente la presenza in studio di personaggi come Bianca Atzei o Carolina Marconi hanno sicuramente emozionato e commosso il web: le donne si sono messe a nudo e nel loro dolore hanno comunque trovato il supporto dei telespettatori. Gli italiani aspettano con tanta curiosità l’appuntamento della Toffanin il fine settimana.

Purtroppo non è tutto rose e fiori per la padrona di casa: anche la Toffanin ha vissuto un momento particolarmente difficile che ha messo a rischio la stessa conduzione del programma.

Silvia Toffanin, la tragedia prima di “Verissimo”: “Ero sotto shock”

Sempre riservata sulla sua vita privata, la Toffanin non ha un profilo Instagram e ama vivere – quando gli impegni di lavoro glielo consentono – a Portofino nel proprio castello, insieme alla famiglia. Nonostante questa assoluta volontà di tenere tutto per sé, un evento drammatico l’ha colpita particolarmente tanto da emergere anche nel corso della sua trasmissione.

La conduttrice perde la mamma, Gemma Parison che aveva poco più di sessant’anni a causa di un tumore al pancreas che ha scoperto di avere a febbraio dello scorso anno. La Toffanin ha specificato che la notizia è sopraggiunta quando stava per registrare “Verissimo” ed aveva annullato tutto. La presenza del compagno – Pier Silvio Berlusconi – le ha dato conforto decidendo pertanto di proseguire nel suo lavoro. Era ciò che avrebbe voluto la madre.

Una perdita gravissima e ancora oggi, a distanza di mesi, la conduttrice ammette di sentire la forte mancanza della madre. Questo le ha generato la paura di perdere le persone care: una tragedia che la conduttrice Mediaset riuscirà a fronteggiare solo grazie all’amore del compagno e dei suoi figli.