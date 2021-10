Alessia Mancini e la dedica speciale per il suo grande amore, il suo messaggio commuove il web e le foto sono virali

Alessia Mancini è una delle conduttrici più note e seguite dal pubblico italiano, ha esordito in televisione con il programma “Non è la Rai” per poi proseguire con altre trasmissioni come “Striscia la notizia” e “Passaparola”.

Durante il percorso ha conosciuto l’attore e conduttore Flavio Montrucchio, diventato poi suo marito nel 2003. I due sono molto innamorati ed hanno due figli, Mya e Orlando.

GUARDA QUI>>>Maria Teresa Ruta ed il segreto condiviso con Amedeo Goria, solo ora la verità

Alessia Mancini, sorrisi e baci per il suo grande amore – FOTO

View this post on Instagram Un post condiviso da Alessia Mancini (@alessiamanciniofficial)

GUARDA QUI>>>“Troppo gno**a” Andrea Delogu apre il cappottino e sfodera le sue armi di seduzione: unica – FOTO

Alessia e Flavio sono sposati da sedici anni e stanno insieme da diciotto, proprio qualche giorno fa è stato il loro anniversario e i due non hanno perso occasione di festeggiare.

I due conduttori si sono conosciuti casualmente sul set di “La sai l’ultima” ed è stato lui a chiederle di uscire, capendo subito che la Mancini sarebbe stata quella giusta. Un colpo di fulmine per entrambi che da quel momento non si sono più lasciati ed oggi sono una delle coppie più solide e amate della televisione italiana.

Su Instagram ogni tanto pubblicano foto insieme, la conduttrice per il loro diciottesimo anniversario ha voluto postare alcuni scatti di amore e passione. La dedica ha commosso il web. “E’ l’amore…che mi ha cambiato la vita”.

Due immagini, una più bella dell’altra, tra coccole e baci. “Siete uno spettacolo” ha commentato qualcuno sotto al post, qualcun altro ha aggiunto: “Belli esagerati” e poi ancora “Bellissimi”.

L’amore tra i due è incondizionato, eterno. Complicità, empatia, passione, fiducia e sincerità sono alla base del loro rapporto ormai diventato maggiorenne. La coppia non desidera altro e continua la sua vita tra famiglia e lavoro, anche in quell’ambito le soddisfazioni non mancano mai.