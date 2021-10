Si schianta in scooter contro un muretto tornando a casa: muore ragazzo di 17 anni

Nel pomeriggio di ieri, lungo la strada provinciale 134 tra Maruggio a Sava (Taranto), un ragazzo di 17 anni è morto in un incidente in scooter.

Drammatico incidente nel pomeriggio di ieri lungo la strada provinciale 134 che collega Maruggio a Sava (Taranto). Un ragazzo di 17 anni, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dello scooter sul quale viaggiava ed è finito contro un muretto. Un impatto violento che non ha lasciato scampo all’adolescente di cui i soccorsi, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri.

L’ennesima giovane vita spezzata in un incidente stradale. È accaduto nel pomeriggio di ieri, lunedì 11 ottobre, lungo la strada provinciale 134 tra Maruggio a Sava, entrambi comuni della provincia di Taranto.

A perdere la vita Michael Lomartire, 17enne residente a Sava. Stando alle prime ricostruzioni, come riporta la stampa locale e la redazione di Repubblica, il 17enne, dopo aver trascorso un pomeriggio con gli amici, stava rientrando a casa a bordo del suo scooter. A pochi chilometri dalla sua abitazione, però, ha perso il controllo del ciclomotore che si è schiantato contro un muretto a secco a lato della carreggiata.

Sul luogo della tragedia sono arrivati in pochi minuti i medici del 118 che hanno provato a rianimare l’adolescente. Purtroppo, però, ogni tentativo non ha avuto successo e allo staff sanitario non è rimasto altro da fare che costatarne il decesso: troppo gravi le lesioni riportate nell’impatto.

Sopraggiunti anche i carabinieri di Sava che si sono occupati dei rilievi per determinare la dinamica del sinistro e risalire alle cause che hanno fatto perdere il controllo dello scooter a Michael.

Sotto choc l’intera comunità locale strettasi al dolore dei familiari del 17enne che lascia i genitori e due sorelle. I funerali, scrive Repubblica, verranno celebrati oggi, martedì 12 ottobre, alle ore 16 presso la chiesa Sacra famiglia di Sava.