Terapia dell’acqua fredda: ecco i principali benefici

La sola idea della doccia gelida fa rabbrividire, ma è scientificamente provato che l’acqua fredda apporta notevoli benefici: scopriamoli insieme.

Doccia calda o gelida? Non importa l’opzione scelta, vi saranno sempre degli effetti benefici per la nostra salute. Oggi soffermiamoci sulle proprietà della terapia dell’acqua fredda. È vero, la sola idea di gettarsi nella doccia a bassa temperatura fa davvero rabbrividire, ma è scientificamente provato che anche il getto più fresco apporta notevoli benefici al nostro organismo. Non a caso, l’alternanza caldo-freddo, meglio conosciuta come idroterapia, trova particolare adesione nel mondo degli sportivi: dopo una buona sessione di allenamento è consigliato sciacquarsi alternando i getti d’acqua calda e fredda per favorire la distensione muscolare, la vascolarizzazione dei vasi sanguino e il rilascio di endorfine.

Doccia fredda: 5 principali benefici

Le proprietà soprammenzionate sono solo alcuni dei tanti benefici che l’acqua gelida apporta al nostro corpo. A seguire i 5 principali proprietà salutari del getto freddo.

Sangue: l’acqua fredda riequilibra e rivitalizza la circolazione sanguigna. Garantendo la rapida circolazione del sangue, migliorerà conseguentemente anche il flusso di ossigeno nel corpo, nonché il ritorno venoso, facilitando il trasporto di tutti i nutrienti necessari per il corretto funzionamento degli organi.

l’acqua fredda riequilibra e rivitalizza la circolazione sanguigna. Garantendo la rapida circolazione del sangue, migliorerà conseguentemente anche il flusso di ossigeno nel corpo, nonché il ritorno venoso, facilitando il trasporto di tutti i nutrienti necessari per il corretto funzionamento degli organi. Sistema Immunitario: l’acqua a bassa temperatura, almeno a 15 gradi, aumenta notevolmente la produzione di linfociti, i globuli bianchi presenti nel sangue che presiedono alla difesa dell’organismo dalle aggressioni esterne.

l’acqua a bassa temperatura, almeno a 15 gradi, aumenta notevolmente la produzione di linfociti, i globuli bianchi presenti nel sangue che presiedono alla difesa dell’organismo dalle aggressioni esterne. Pelle: sotto il getto dell’acqua fredda, la nostra pelle restringe per qualche minuto i nostri pori: questa attività favorisce la compattezza e l’elasticità dell’epidermide. Inoltre, risciacquare i capelli con acqua fredda facilita la chiusura delle squame della fibra capillare, rendendo i nostri capelli più setosi e lucenti.

sotto il getto dell’acqua fredda, la nostra pelle restringe per qualche minuto i nostri pori: questa attività favorisce la compattezza e l’elasticità dell’epidermide. Inoltre, risciacquare i capelli con acqua fredda facilita la chiusura delle squame della fibra capillare, rendendo i nostri capelli più setosi e lucenti. Ciclo Sonno/Veglia: contrariamente alla credenza popolare, l’acqua a bassa temperatura favorisce l’equilibrio del ciclo sonno/veglia. Una doccia fredda prima di andare a dormire favorisce l’abbassamento della temperatura corporea migliorando la qualità del sonno.