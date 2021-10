Anticipazioni della prossima puntata di Un Posto al Sole. Michele ha reagito davvero in modo inaspettato al tradimento di sua moglie: la proposta spiazza tutti

Anticipazioni della prossima puntata di Un Posto al Sole, il terzo appuntamento di questa settimana. Rossella sta continuando il suo tirocinio in ospedale che le sta regalando tantissime soddisfazioni, ma il suo rapporto con Riccardo continua a complicarsi soprattutto dopo quello che vedremo nel prossimo episodio. Ornella rimprovererà il dottore per una cosa in particolare, e quando Rossella proverà a mettersi in mezzo per cercare di portare la pace tra i due, Riccardo reagirà davvero molto male e si scaglierà contro di lei.

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata

Ma passiamo alla storia che sta appassionando tutti in queste settimane. Michele, seguendo Silvia, ha scoperto del tradimento. Dopo un intero giorno passato entrambi fuori casa, adesso è arrivato il momento della resa dei conti. Michele affronta sua moglie ma non ha intenzione di darle tutte le colpe. Ci ha pensato bene e sa che lui è responsabile del loro matrimonio rovinato, perché Silvia ha provato tante volte a cercare di recuperare ma ha trovato sempre una porta chiusa. Così decide di andare incontro a Silvia e fare un ultimo tentativo disperato per salvare il loro matrimonio: le propone di partire insieme per il tour promozionale del libro. Silvia accetterà di lasciare Napoli e il suo Giancarlo?

Serena è sempre più agitata per l’incontro segreto che ha avuto con Viviana e finirà per sfogare tutta la sua frustrazione sul povero Filippo che non ha idea di quello che è accaduto tra le due donne.