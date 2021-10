“Uomini e Donne” anticipazioni 13 ottobre: storia finita per sempre

Anticipazioni della prossima puntata di Uomini e Donne. Torniamo al trono classico e parliamo di Andrea Nicole, che è uscita in esterna con i suoi corteggiatori

Terzo appuntamento della settimana con Uomini e Donne. Finita la puntata di oggi, ne comincia un’altra molto più interessante. Dalle poche anticipazioni che stanno circolando in rete, pare che la protagonista della puntata sarà in assoluto Gemma Galgani. La dama torinese sta cercando l’amore e ha tutte le intenzioni di riuscire a trovarlo quest’anno. La stagione non è cominciata nel migliore dei modi, infatti durante le prime settimane del programma non ha avuto richieste di uscire, ma adesso le cose stanno lentamente migliorando e Gemma spera di riuscire a concludere qualcosa.

Uomini e Donne, anticipazioni della prossima puntata

Nella prossima puntata, assisteremo a qualcosa di davvero inaspettato: infatti si scontreranno in studio Ida Platano e Armando Incarnato. I cammini dei due continua ad incrociarsi di tanto in tanto e puntualmente, tra di loro, arriva lo scontro. Armando aveva cominciato questa stagione televisiva con l’intenzione di trovare l’amore e di sistemarsi, le cose tra lui e Marika stavano andando a gonfie vele ma l’arrivo della nuova dama ha rovinato tutto. Armando ha deciso di chiudere la frequentazione con Marika e di gettarsi in questa nuova esperienza. Cosa c’entri Ida in questa cosa non è ben chiara, ma probabilmente la dama interverrà sulla faccenda provando a dare una sua opinione. Intanto continuano i troni di Roberta e di Andrea Nicole, che a differenza di quelli degli uomini, stanno proseguendo più lentamente ma stanno senza dubbio costruendo qualcosa di importante.

Per scoprire che altro succederà nel prossimo episodio, non ci resta che attendere la prossima puntata che andrà in onda domani su Canale Cinque.