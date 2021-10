“Che popo’ di…finestra!”, Valentina Ferragni è una vamp in calze a rete, occhi puntati solo sul suo lato B perfetto – FOTO

La giovane sorella Ferragni ha davvero oltrepassato il limite dell’illegalità sui social, l’ultimo scatto è in calze a rete è illegale e andrebbe denunciato.

Domenica avevamo lasciato Valentina Ferragni aggirarsi per il centro storico di Verona assieme al fidanzato Luca Vezil ed alcuni amici per trascorrere del sano relax all’aria aperta. Un’incursione nella città degli innamorati che non è certo passata inosservata e che ha creato non poco scalpore visto la bellezza con cui si è presentata tra le folle di curiosi che l’hanno presa d’assalto.

Valentina però non si è limitata a questo, ieri la sua impegnativa giornata lavorativa è proseguita anche con nuovi scatti per il suo gioiellino Valentina Ferragni Studio, anticipazioni probabilmente della nuova prossima collezione. Vediamo come lei ha destabilizzato il web nelle ultime ore, uno scatto in particolare sta facendo parlare.

Valentina Ferragni esagera, non si contiene e manda in fibrillazione tutto il web

