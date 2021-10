Vanessa Incontrada più bella che mai: la luce negli occhi ed un primo piano che fa impazzire il web. Momento unico

Bella, brava, simpatica, professionale e divertente. Così possiamo definire Vanessa Incontrada, la conduttrice e attrice spagnola che ha scelto il nostro Paese come sua casa adottiva.

Ormai anche in lei, per metà, scorre sangue tricolore e Vanessa ne è più che orgogliosa. È in Italia che ha costruito la sua vita, dalla carriera alla sua felicità personale, scegliendo la Toscana come sua seconda casa.

NON PERDERTI ANCHE — > Elisa Isoardi provoca, scollatura infinita con reggiseno in vista: temperatura bollente sul web – FOTO

Vanessa Incontrada, primo piano da incorniciare: la FOTO

PER VEDERE LA FOTO DI VANESSA INCONTRADA VAI SU SUCCESSIVO