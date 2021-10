Alberto Matano su Instagram lascia tutti di stucco: quello che ha fatto è davvero da coraggiosi. Pieno di like per lui

Alberto Matano ormai è uno dei conduttori più amati del piccolo schermo. Da quando è arrivato a “La vita in diretta” la sua ascesa, in fatto di popolarità, è stata strabiliante. Da mezzobusto del tg1 ha saputo conquistare i telespettatori del pomeriggio “strappandoli” a Barbara D’Urso e oggi la sfida praticamente quasi non esiste più.

È Matano che ogni giorno vince portando su Rai 1 una miriade di persone che seguono con interesse la sua conduzione, tra attualità, cronaca e anche televisione. Matano continua spedito la sua missione di informazione e di pari passo il suo profilo Instagram accoglie sempre più follower.

Alberto Matano sfida l’autunno, follower pazzi di lui

E proprio da Instagram Alberto Matano ha lasciato tutti senza parole. Un week end diverso dal solito per il giornalista che ha lasciato gli studi televisivi e si è preso due giorni di relax. Dove? Al mare. Sfidando il periodo, in pieno autunno, il conduttore si è tuffato in mare e ha fatto il bagno.

“Mare Mare Mare… 9.10.21🏄🏻‍♂️” ha scritto a corredo del suo video aggiungendo poi “mare ad ottobre..”. Il bel Alberto nuota spensierato con il sole alle spalle ed un mare calmo e limpidissimo. Spunta da sott’acqua, si tocca i capelli, poi nuota a bracciate. In brevissimo tempo Instagram si riscalda e tutti i suoi follower corrono a vedere il suo video.

Per lui solo commenti positivi e di apprezzamento: “Un bel vedere grande Alberto 😍” scrive una utente, “Davvero è molto bello il nostro carissimo ed apprezzatissimo @albertomatano: gran fisicaccio, gran fustone” risponde un’altra.

Matano in acqua diventa una visione, uno spettacolo che chi lo adora ha sognato a lungo e proprio quando nessuno se lo aspettava è arrivata la sorpresa più grande.

“Il mare della nostra Calabria è meraviglioso ❤ come lo sei tu 💙” commenta un’altra utente immaginando che il giornalista si sia rifugiato per due giorni nella sua amata terra d’origine. Questo lui non ce lo dice, ma potrebbe essere molto probabile.