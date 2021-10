“Come lo fai tu, nessuna”, Alessandra Amoroso le batte tutte: la FOTO scatena il “delirio” social

Alessandra Amoroso ha da poco annunciato l’uscita del suo nuovo album: lo scatto con cui la cantante lo ha comunicato al pubblico non è per cardiopatici. Da vedere!

Si intitola “Tutto accade” e verrà distribuito dalla Sony Music a partire dal prossimo 22 ottobre. Il nuovo album di Alessandra Amoroso, che la cantante sta spoilerando ormai da diverse settimane, è stato anticipato dai singoli “Piuma“, “Sorriso grande” e “Tutte le volte“, che stanno scalando le classifiche musicali.

Alessandra, celebre per aver vinto l’ottava edizione del talent show di “Amici”, si riconferma un’artista talentuosa e di grande successo. Sui social, la Amoroso non ha potuto far a meno di condividere la propria eccitazione per l’imminente avventura che l’aspetta: la foto ha riscosso una valanga di consensi.

Alessandra Amoroso le batte tutte: la FOTO scatena il “delirio” social

Arriva a distanza di tre anni dall’ultimo il nuovo album in studio di Alessandra Amoroso. Per l’artista lanciata da “Amici” si tratta del settimo EP, anticipato da singoli di grande successo come “Piuma“, “Sorriso grande” e “Tutte le volte“. Quest’ultima canzone, in testa alla classifica di Spotify, è tra le più trasmesse del momento in radio. La cantante, che a malapena contiene l’emozione, ha recentemente pubblicato un post che ha ridestato le attenzioni dei fan.

“Il mio nuovo album è da ora disponibile in pre-save su Spotify (con gli spoiler non mi batte nessuno… chi presalva capirà)“: queste le parole con cui la Amoroso ha ulteriormente accentuato la curiosità dei followers, che sono impazienti di ascoltare le sue nuove canzoni. Con un vestito color verde petrolio abbinato a degli anfibi neri, l’artista non ha ottenuto altro che apprezzamenti e frasi lusinghiere. Sulla sua sensualità e sul suo talento, gli utenti non hanno nulla da obiettare.

“Come spoileri tu, nessuna“, è la constatazione di un fan dell’artista, al quale altri hanno fatto eco con commenti come “panico“, “delirio“. I seguaci della cantante, a quanto sembra, fremono per l’uscita del nuovo EP.