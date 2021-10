“Vorrei poterti incontrare”. Alice De Bortoli, mini top bianco e shorts cortissimi: la vita della neo maggiorenne – FOTO

Alice De Bortoli. La famosa influencer ha da poco superato il traguardo della maggiore età. Le foto pubblicate su Instagram sono strepitose: i fan sono pazzi di lei

“Ho 14 anni, vivo, con i miei genitori e sono una ragazza super social. Voglio sempre dire la mia e non mi piace passare inosservata” – esattamente con queste parole esordì Alice De Bortoli presentandosi alla terza edizione de “Il Collegio”, docu-reality trasmesso da Rai 2, dedicato ai giovanissimi.

Di anni ne sono passati ben quattro e la ragazza è passata dalla cifra ragguardevole di 150mila follower dell’epoca su Instagram ai 2,1 milioni odierni, ponendola nell’Olimpo degli influencer più gettonati del nostro paese. Un vero trionfo.

Alice De Bortoli: stile unico per l’influencer appena entrata nella maggiore età

Ancora minorenne Alice De Bortoli è diventata un fenomeno del web. Seguitissima sia su Instagram che su TikTok, condivide i momenti più importanti della sua vita, i duri allenamenti e le passioni più intense come quella per la danza e la moda.

A indirizzare per il meglio il suo percorso e a vigilare sulla sua sicurezza c’è sempre stata la madre che non si lascia sfuggire nulla e sta attenta al benessere della figlia così esposta all’occhio sociale.

Anche oggi che è ufficialmente entrata nell’età adulta, Alice De Bortoli continua a mantenere la testa sulle spalle. Nelle sue Stories parla spesso degli studi che sta portando avanti avendo come obiettivo il diploma di scuola superiore e, al tempo stesso, viene corteggiata da brand prestigiosi che la richiedono come testimonial per i loro prodotti di punta.

L’ex star de “Il Collegio 3” ha spento 18 candeline lo scorso 8 Ottobre. Nessuna festa super glamour per lei date le restrizioni da Coronavirus. Tuttavia, il momento non è passato in sordina, la giovane ha deciso di circondarsi degli amici più cari con un party casalingo ma decisamente ben riuscito.

Niente la distoglie dalla sua carriera da influencer, continua a diffondere immagini acchiappa like sul suo wall pubblico. L’ultima la vede con un mini top bianco e degli shorts scuri e cortissimi, mettendo ben in evidenza le forme strepitose e la sensualità acerba ma dirompente.

“Vorrei poterti incontrare ed esprimerti la mia sincera stima e ammirazione, poterti parlare di persona”– le scrive un fan, ammaliato dal carisma indiscusso e dalla bellezza sfolgorante.