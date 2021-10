Ambra Angiolini, la notizia che ha sconvolto tutti: “Purtroppo è successo, ci sto male, ma devo andare avanti”

Ambra Angiolini disperata, una notizia simile le ha scombussolato la vita. Il triste annuncio ha tramortito anche i fan. Che dispiacere.

Sorridente, spensierata, quasi immortale, tutti ricordiamo Ambra Angiolini ai tempi di “Non è la Rai”, una professionista che nel tempo ha avuto tantissime soddisfazioni, ha avuto modo di crescere, imparare, donare e ricevere. Dopo l’esperienza in televisione come presentatrice agli inizi degli anni ’90, per lei si sono aperte le porte del successo. Ambra non ha mai deluso le aspettative dei produttori, ragione per la quale è sempre stata la prima scelta in moltissime occasioni.

Con gli anni si è avvicinata anche al cinema, l’esordio sul grande schermo ha consacrato con maggior forza il suo dominio tra i big dello spettacolo. L’animo di Ambra è sempre stato a tratti ribelle, si è lasciata trasportare dalle emozioni, ha amato tanto e con passione, soprattutto il suo ex marito, dal quale ha avuto due figli, il cantante Francesco Renga.

Nell’ultimo periodo ha esordito anche nel mondo dell’editoria, con il libro “InFame”, un libro che racconta di dolore, di sfide ma anche di vittorie.

Arriva la triste notizia, Ambra è distrutta

Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno, una sofferenza che Ambra affronterà con grinta, determinazione e coraggio. Per quanto le cose non sembrassero andar benissimo, nulla ha mai fatto pensare al peggio. E’ successo tutto così in fretta ed ora non resta altro che raccogliere i cocci di un pezzo di vita andato in fumo, rimboccarsi le maniche e ripartire.

Dopo quattro anni di amore, Ambra e Massimiliano Allegri si sono lasciati, la storia è arrivata al capolinea e la parola fine è stata scritta per sempre. La notizia si è diffusa tramite un’intervista rilasciata ai colleghi del settimanale Chi, nella quale viene ricostruita la storia, i momenti belli e brutti, il lockdown, l’amore e le litigate.

L’attrice ha provato invano a salvare il salvabile, il mister della Juventus dal canto suo si era allontanato troppo da quella storia d’amore iniziata come nelle favole. Un fatto che ha contribuito alla rottura è stato senza dubbio il trasferimento di Allegri a Torino, quindi la lontananza ha aumentato la distanza sentimentale.

Nell’intervista l’attrice ha anche asserito di un tradimento da parte del mister, questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Infine, ma non meno importante come informazione, Ambra sembra non essere stata invitata al matrimonio di Valentina, la figlia di Allegri. Ma al riguardo non ci sono dichiarazioni.

Si chiude un capito per l’attrice, sarà sicuramente un momento triste della sua vita che riuscirà a superare grazie all’amore dei figli e al bene dell’ex marito. I due si rispettano ancora molto.