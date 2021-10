“Ma anche bonissima”, Anna Foglietta femme fatale che fa sognare: schiena nuda ed erotismo allo stato puro – FOTO

L’attrice è irriconoscibile nell’ultimo scatto che la ritrae come una diva anni Trenta con i capelli cotonati e la schiena nuda che cela un grande fascino mistico.

Siamo abituati a vederla spessissimo indossare abiti dalla linea ampia e maschile. Ricorderanno in molti Anna Foglietta sul tappeto rosso di Venezia nel 2020 con le sue ampie giacche da uomo bianche cascanti sui fianchi e le camicie vaporose rimborsate in vita.

L’attrice ha però anche una predilezione per gli anni Venti e Trenta e quando le occasioni lo consentono ama indossare capi che ricordano l’epoca passata con frange, piume, fascette per i capelli e chioma cotonata come usava all’ora. Lo ha rifatto anche per l’ultimo servizio fotografico realizzato dal fotografo delle dive Dirk Vogel. Scopriamolo insieme.

Anna Foglietta strega i fan, la pelle nuda riflette una luce surreale. Estasi in terra

