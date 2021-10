Annalisa sta vivendo un momento incredibile e le sue canzoni sono un successo: la cantante ringrazia i fan con scatti esplosivi sui social network.

Annalisa non sta sbagliando più un colpo: il suo ultimo album è stato un successone, il singolo ‘Movimento Lento’ (in collaborazione con Federico Rossi) ha fatto ballare tutti gli italiani nel corso dell’estate ed è inoltre uscito da poco ‘Eva più Eva’ che sta monopolizzando le frequenze radio.

Dopo alcuni mesi complicati per la pandemia di coronavirus, la splendida Scarrone è tornata anche a cantare sui palchi di mezza Italia. Questa sera, sul suo profilo di Instagram, è apparso uno scatto non adatto a chi soffre di problemi di cuore.

Annalisa meravigliosa su Instagram: apre tutto, che spettacolo!

Lo scatto di Annalisa, direttamente dai suoi shooting e video infuocati, ha fatto impazzire tutti i fans. La cantante è comodamente seduta su un tavolo e decide si togliere i bottoni e di far vedere tutto. Anche le sue gambe sono totalmente scoperte e mandato in tilt il web.

Nella sua didascalia, la Scarrone ha usato un estratto del nuovo singolo Eva più Eva. “Se inciampo o dimentico un passo tu non mi tenere”, si legge. La magnifica fotografia ha già raccolto 41mila likes. Gli utenti si stanno scatenando nei commenti. “Quanto sei bona”, “Pazzesca”, “Sei una bomba”, si legge. I contenuti della nativa di Savona sono sempre più esplosivi e bollenti.

Annalisa ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Italia in cui ha parlato di diverse tematiche e ha scherzato tantissimo. “Cosa non può mancare nella mia valigia per i tour? I medicinali. Sembro una zia che pensa alla salute, ma quando sei in tour devi essere pronto a tutto”, ha spiegato.