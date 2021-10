“Beautiful”, anticipazioni puntata 13 ottobre: il rapimento

Beautiful, anticipazioni 13 ottobre: Liam e Steffy hanno un acceso diverbio. Liam prende una decisione dolorosa.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Liam trovare in casa di Steffy il flacone di pasticche che le è stato consegnato da Vinny tramite Thomas. La ragazza ha iniziato ad assumerli dopo che il dottor Finnegan si è rifiutato di rinnovarle la ricetta delle medicine che le ha prescritto dopo l’incidente. Secondo il medico, la Forrester stava utilizzando gli oppiacei per far fronte al dolore provocato dalla perdita di Liam. Da quando lo Spencer ha sposato Hope e l’ha lasciata da sola con Kelly, Steffy non è più la stessa. Tuttavia Thomas ha ragione: è stato Liam a rinunciare a lei, perciò adesso non può fare nulla per aiutarla.

Beautiful, anticipazioni 13 ottobre: Thomas attacca Liam

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Liam accuserà Finn di essere la ragione per cui Steffy sta continuando a drogarsi. La ragazza sarà furiosa e difenderà la professionalità del dottore, che si è perfino rifiutato di rinnovarle la ricetta quando ha capito che lei stava usando i farmaci per sfogare un suo malessere interiore. A quel punto, Liam prenderà una decisione dolorosa: portare Kelly via da casa di Steffy. La Forrester vedrà questa decisione come un rapimento.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Thomas attaccherà Liam, sostenendo che l’uomo sia geloso di sua sorella. Hope non potrà fingere di non essere toccata dalla cosa, ma cercherà comunque di difendere la fedeltà del marito.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda martedì 13 ottobre, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione!