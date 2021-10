“Bellezza” Francesca Fialdini, un’opera d’arte nell’arte: FOTO mozzafiato

Francesca Fialdini condivide con il web alcuni scatti della sua ultima uscita fuoriporta, il paesaggio è mozzafiato ma lei di più

Conduttrice televisiva e radiofonica, Francesca Fialdini è da tutti conosciuta non solo per la sua bellezza ma anche per il talento e la determinazione che l’hanno portata ad ottenere ottimi risultati.

Attualmente è impegnata con i programmi “Da noi…a ruota libera” e “Fame d’amore”. E’ molto seguita sui social dove vanta di più di centocinquantamila follower. I suoi scatti mai banali diventano virali non appena li pubblica.

Francesca Fialdini, sguardo all’infinito in una cornice strepitosa – FOTO

A differenza di tanti altri personaggi pubblici, Francesca Fialdini condivide con i fan solo foto e video inerenti al lavoro o al tempo libero, non cadendo mai nel ridicolo o nel volgare. L’eccesso non fa per lei ed è per questo che il pubblico la adora e la supporta in ogni occasione.

Semplicità e naturalezza la caratterizzano e la rendono unica. Il suo ultimo post riguarda una serie di fotografie scattate durante una gita fuoriporta ad Assisi. La vista è strepitosa così come lei.

“Tornare dove il tempo sembra fermarsi e trovare nel respiro, un senso profondo di leggera armonia – ha scritto – andate perché i restauri della basilica inferiore sono magnifici. Mai vista così bella e luminosa”.

La conduttrice indossa un cappotto verde militare che le arriva fino alle ginocchia, un cappello nero e i capelli sono sciolti, lo sguardo è rivolto verso l’orizzonte. Qualcuno ha commentato: “La stessa profondità della mia ammirazione per te”. Qualcun altro ha aggiunto: “La bellezza”.

Ogni tanto un momento di relax serve anche ai professionisti come lei, negli ultimi tempi i suoi programmi stanno andando alla grande ed è grazie alla conduttrice se il numero di ascolti è alle stelle.