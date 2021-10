I fan restano a bocca aperta di fronte all’ultimo completo sfoggiato dalla soubrette Wanda Nara. Nello scatto è lei “la dea di Parigi”.

La showgirl e dirigente sportiva classe 1986 e di origini argentine, Wanda Nara, grazie alla sua ultimo “hermoso” look si confermerà ancora una volta come l’indiscussa “dea di Parigi“.

Wanda esordisce sul piccolo schermo in qualità di attrice nel 2005, partecipando alla messa in onda di “Sin código“, celebre telenovela realizzata nella sua terra natale. Per continuare soltanto un anno più tardi nel format speculare di “Casados con Hijos“. Dal 2007, invece, vestirà i panni di concorrente per una tripla serie di reality, fino ad approdare nel ruolo di co-conduttrice nella penisola italiana con trasmissioni a sfondo calcistico. Come, ad esempio, quella di “Tiki Taka“. Infine, soltanto nello scorso anno, la soubrette prenderà parte al cast del “Grande Fratello Vip“, ma stavolta come opinionista.

Leggi anche —>>> “Perché ti sei sposata due volte?” Miriam Leone lascia senza fiato. La FOTO manda in estasi

“A bocca aperta” Wanda Nara il completino manda in tilt in web. Dea parigina – FOTO

View this post on Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Potrebbe interessarti anche —>>> Martina Colombari, nel bosco da il meglio di se. La sua posizione preferita è… – FOTO

“Nubes“. Un cielo particolarmente grigio nella giornata di oggi, citato in didascalia, ed una meravigliosa tripletta di scatti pubblicati su Instagram a sfoggiare il suo nuovo completo apparentemente in total white. Wanda, sulle vette della città dell’amore, sfoggia un outfit che la tiene a riparo dalle gelide temperature parigine. Un dolcevita nero e su di esso un capo firmato dalla rinomata casa di moda Balenciaga.

“Ci lasci a bocca aperta“, commenteranno in tal maniera i fan della showgirl le tre istantanee, venerando incondizionatamente la sua apparizione nelle ore del crepuscolo.

Sullo sfondo, la Tour Eiffel, sembra essere in secondo piano rispetto alla sua bellezza. Dato il paio di occhiali da sole dalla tinta scura a coprirle parzialmente il volto, purtroppo l’umore della showgirl non sarà visibile dai suoi ammiratori e dalle sue ammiratrici. Eppure, Wanda, sembra essere, nonostante la giornata uggiosa: “particolarmente solare“.