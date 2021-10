Tamponamento tra camion in autostrada: un morto e tre feriti

In un tamponamento tra camion, avvenuto stamane sull’autostrada A4 tra i caselli di Brescia centro e Brescia ovest, un uomo di 40 anni è morto e tre persone sono rimaste ferite.

Gravissimo incidente questa mattina lungo l’autostrada A4 nel tratto compreso tra i caselli di Brescia centro e Brescia ovest. Quattro camion, che procedevano tutti nella stessa direzione, sarebbero rimasti coinvolti in un tamponamento. Nello scontro, uno dei conducenti dei mezzi pesanti, un 40enne, ha perso la vita, mentre altre tre persone sono rimaste ferite, uno dei quali trasportato in ospedale, in gravi condizioni, dal personale medico del 118, intervenuto sul posto insieme alle forze dell’ordine.

Brescia, tamponamento tra camion sull’autostrada A4: un morto e tre feriti

Nella mattinata di oggi, mercoledì 13 ottobre, un terribile incidente stradale è avvenuto sull’autostrada A4 tra i caselli di Brescia centro e Brescia ovest.

Stando alle prime informazioni, riportate dalla redazione di Fanpage, quattro camion, che procedevano in direzione Torino, per cause ancora da determinare con esattezza, sarebbero rimasti coinvolti in un tamponamento. Un violento impatto che non ha lasciato scampo ad uno dei conducenti dei mezzi pesanti, un uomo di 40 anni. Tre persone sono rimaste ferite, di cui uno, un 55enne, in maniera grave.

Sul luogo del sinistro sono arrivati diversi mezzi di soccorso con a bordo il personale medico del 118. Per la vittima non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso. Il 55enne è stato, invece, trasportato in ospedale, dove si trova ricoverato in gravi condizioni. Gli altri due feriti, scrive Fanpage, non hanno riportato gravi conseguenze e non è stato necessario il loro trasporto in ospedale.

Per i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale che ora stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’impatto e accertare eventuali responsabilità.

Per consentire le operazioni di soccorso ed i rilievi delle forze dell’ordine, il tratto interessato è stato chiuso al traffico con inevitabili ripercussioni sulla circolazione stradale.