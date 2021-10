Calciomercato Napoli, via Lorenzo Insigne: incontro con i dirigenti

Calciomercato Napoli, il futuro di Lorenzo Insigne è sempre più indecifrabile: spunta l’incontro a sorpresa con due dirigenti.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha vissuto un inizio di stagione da protagonista: dopo sette turni, gli azzurri sono al primo posto a punteggio pieno. La squadra sta giocando molto bene, sta dimostrando grandi qualità e soprattutto un grande carattere. Lorenzo Insigne, capitano e bandiera dei partenopei, ha siglato 2 gol fin qui mettendo a referto anche 3 assist.

Nonostante ciò, il talento di Frattamaggiore può ancora crescere e può far registrare prestazioni migliori. In casa Napoli, tuttavia, tiene banco ancora la questione rinnovo del classe 1991. Secondo gli ultimi aggiornamenti, il club ha deciso di proporre un nuovo contratto quinquennale da 4.6 milioni di euro. Lorenzo, dal canto suo, ne vorrebbe 6: il suo agente ha inoltre richiesto un bonus da 7 milioni di euro per il cartellino (chiedendo un riconoscimento per essere rimasto tutti questi anni all’ombra del Vesuvio). Cifre che De Laurentiis non è assolutamente disposto a mettere sul piatto.

Calciomercato Napoli, futuro Lorenzo Insigne: c’è l’incontro con due dirigenti

Se le parti non dovessero trovare un accordo, Lorenzo Insigne saluterà il Napoli al termine della stagione. Inter e Manchester United sono già alla finestra: i nerazzurri sognano l’ingaggio del nativo di Frattamaggiore da diverse stagioni e anche nel corso della passata sessione di calciomercato hanno tentato un timide approccio. I Red Devils, invece, potrebbero affondare il colpo ingaggiando un parametro zero di assoluto livello. La pista Premier stuzzica e non poco le fantasie del napoletano.

Da qualche ora, tuttavia, è spuntata una nuova (e clamorosa) ipotesi. Non è da scartare la pista che porta alla Major League Soccer. Lino Lo Cuollo (vice presidente della Lega Americana) è stato visto a Napoli insieme all’agente Andrea D’Amico e ad una terza persona (stando ad alcuni media sarebbe un dirigente del Toronto). La cena ha velocemente fatto il giro del mondo.

I club della MLS potrebbero convincere Insigne mettendo sul piatto un contratto a cifre spropositate (in Europa nessuno si avvicinerebbe minimamente).