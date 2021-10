Chi è Andrea Iannone: vita, carriera, fidanzata, tutto sul concorrente di “Ballando con le stelle”

Nel cast della nuova edizione di “Ballando con le stelle” ci sarà anche lui: Andrea Iannone. Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata e carriera

Sabato 16 ottobre avrà ufficialmente inizio la nuova edizione di Ballando con le stelle che vedrà scendere in pista tredici concorrenti. Tra questi ci sarà anche il motociclista Andrea Iannone che negli ultimi anni ha fatto molto parlare di sé anche per la sua vita sentimentale. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più che lo riguarda, in attesa del suo debutto nel talent di Milly Carlucci.

Chi è Andrea Iannone: tutto sul concorrente di Ballando con le stelle

Andrea Iannone, classe 1989, debutta come motociclista professionista a soli 16 anni quando inizia a correre per la Moto 125. Si fa strada nel settore, salendo di categoria fino a quando nel 2013 riesce finalmente a entrare a far parte del campionato MotoGP.

La sua carriera subisce un brusco stop a inizio 2020 quando risulta positivo a un esame di routine antidoping. Pur dichiarandosi innocente e facendo ricorso alla sentenza iniziale che prevedeva 18 mesi di allontanamento dalle piste, Iannone finisce per essere condannato a quattro anni di fermo.

Attualmente residente a Lugano, in attesa di poter riprendere a correre in sella alla sua moto, decide di darsi all’imprenditoria aprendo un ristorante insieme al fratello, Angelo Iannone. Nel frattempo continua a essere protagonista delle pagine di gossip per gli innumerevoli flirt, veri o presunti.

Negli ultimi anni ha fatto molto parlare di sé per la relazione avuta con Belen Rodriguez, terminata dopo due anni nel 2017, e successivamente con l’influencer Giulia De Lellis. Sono numerose però le donne dello spettacolo che sono state affiancate al suo nome: da Soleil Stasi a Cristina Buccino, fino a Natasha Tozzi, figlia del noto cantautore Umberto.

A oggi nessuna conferma o smentita sul suo stato sentimentale. Tuttavia proprio negli ultimi giorni si è diffusa l’indiscrezione di una simpatia nata con la ballerina professionista che lo affiancherà a Ballando con le Stelle, Lucrezia Lando. Solo voci di corridoio o qualcosa di più concreto? Il pubblico freme dalla curiosità di vederli sul palco insieme per poter aver prova della loro chimica.

Andrea Iannone debutterà a Ballando con le stelle questo sabato, quando Milly Carlucci darà ufficialmente inizio alla nuova edizione della trasmissione di successo di Rai 1.